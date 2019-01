KRALUPY - Ve Středisku sociálních služeb v kralupských Minicích už bydlí i matky s dětmi

DĚTI. V azylovém domě je v současné době pět žen s jedenácti dětmi. Nejmladšímu (na snímku) ještě nejsou dva roky. | Foto: DENÍK/Petra Špitálská

Ve středisku sociálních služeb pražské Arcidiecézní charity v bývalé minické škole, kde je už tři roky Dům na půl cesty pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, sídlí od začátku letošního roku i Azylový dům pro matky s dětmi.

„Máme plno, je tu pět žen s jedenácti dětmi ve věku od dvou do patnácti let,“ uvedla Iveta Pokorná ze Střediska sociálních služeb, na které se každý týden obracejí další nejméně dvě ženy, které nemají s dětmi kam jít.

Většina klientek azylového domu musela ze svého bývalého bytu utéci před domácím násilím. Další přišly o zázemí po rozvodu.

„Některé ženy k nám přicházejí jen s dětmi v náruči a s taškou se základními věcmi,“ řekla Pokorná s tím, že naštěstí může Středisko sociálních služeb počítat například se zachovalým oblečením nebo hračkami od dárců.

„Dárci nám přispívají i různými částkami. Jsme vděční za každou korunu. Nájemné od klientů nemůže pokrýt náklady na provoz a služby,“ vysvětlila Iveta Pokorná.

Ženy platí za bydlení a služby v azylovém domě šedesát korun na den a za dítě do patnácti let věku dalších třicet korun. V azylovém domě má každá matka s dětmi svůj pokoj se sociálním zázemím a malou kuchyňskou linkou s dvouvařičem. Používat přitom mohou i společnou cvičnou kuchyni, která je plně vybavena moderními přístroji.

Klienti minického Střediska sociálních služeb mají k dispozici například i pračku s pracím práškem, věnovaným sponzorem, dílnu na tiffany techniku nebo klubovnu s bezplatným internetem.

„Plánujeme ještě hřiště na naší zahradě, s pískovištěm, houpačkami a lavičkou. Většina dětí u nás je totiž ve věku do šesti let. Také se nám rozpadá celý plot, “ řekla Iveta Pokorná. Dalším záměrem jsou žaluzie do oken. Záleží však na ekonomických možnostech a štědrosti dárců.

Od letošního roku, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách, mohou klienti zůstat v azylovém domě nebo v Domě na půl cesty nejvýše dvanáct měsíců. Některé matky s dětmi se pak stěhují do jiných azylových domů. „Za rok se bytová situace vyřešit nedá,“ poznamenala Iveta Pokorná.