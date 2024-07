První červencový pátek došlo k neštěstí v jezeře Křenek, zatopené pískovně u Ovčár. Při koupání tam utonul pětasedmdesátiletý muž. O pouhé čtyři dny později následovala tragédie v rybníce Harasov na Kokořínsku, kde při koupání přišel o život devětadvacetiletý muž.

„V obou případech byla nařízena soudní pitva, která osvětlí příčiny utonutí,“ uvedla policistka Markéta Johnová. Zároveň připomněla pravidla bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch.

Desatero Bezpečně u vody



1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3. Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4. Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka (je-li v místě), kde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5. Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7. Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8. Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9. Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10. Důvěřuj vodním záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.