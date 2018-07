Uzavírka Kokořínské komplikuje výjezd i hasičům

Mělník – Uzavírka Kokořínské ulice v Mělníku, která způsobuje značné dopravní komplikace, se od příštího týdne ještě rozšíří.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla bude od středy 1. srpna asi na měsíc uzavírka rozšířena až k patě kruhového objezdu u benzínové čerpací stanice Shell. „Stavební firma provede rekonstrukci silnice včetně podkladových vrstev. Jsme velice rádi, že se podaří tuto akci uskutečnit už během srpna, kdy je provoz na komunikacích relativně menší,“ vysvětlil místostarosta.

Tato nutná uzavírka jednoho z důležitých tahů přes město ovšem nepřináší komplikace jen řidičům osobních nebo nákladních vozů. Na Bezručově, kudy je téměř veškerý provoz veden a tvoří se tam ve špičce dlouhé kolony, například sídlí i mělnická hasičská stanice. Ve chvíli, kdy je v obou směrech ulice ucpaná a hasiči mají zrovna nahlášen nutný zásah, je pro výjezd značně komplikovaný. Například jen ve čtvrtek museli během dne vyjíždět ke čtyřem požárům po celém regionu.

Podle velitele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce je to zdržení, když ulice stojí v obou směrech, ale zatím nedošlo k žádnému kritickému problému. „Když vyjíždíme, všichni řidiči se nám snaží uhnout. Osobáky najedou například až na chodník a kamiony se taky snaží odstavit auto co nejvíc ke kraji. Je to ale určitě drobné zdržení. Nejlepší by bylo, kdyby se auta řadila tak, aby výjezd z hasičárny zůstal vždycky volný,“ nechal se slyšet velitel hasičů.

I na to už ale vedení mělnické radnice reaguje. Žluté čáry namalované na silnici, aby v koloně aut, vždy zůstal průjezd pro hasičskou cisternu, jsou podle slov technika mělnického úřadu Jiřího Guttenberga už objednané. „Byl bych rád, kdyby se to stihlo ještě tento týden, ale spíš až ten příští. Necháme je tam ale namalované napořád. Může se stát nečekaná událost a Bezručova bude stát v obou směrech a je pravda, že výjezd u hasičárny by měl zůstat volný,“ potvrdil Guttenberg.

K uzavírce části Kokořínské ulice došlo přesně před týdnem v souvislosti s havárií plynovodu. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla plynaři přímo na místě provedli lokalizaci nutného výkopu pro opravu. „Vzhledem k tomu, že nebude výkop umístěn přímo v křižovatce ulic Blatecká a Kokořínská, bude asi tři týdny otevřena obousměrně křižovatka ulic Blatecká a Kokořínská s tím, že z Blatecké bude možné vyjíždět pouze doprava směrem k hlavnímu železničnímu přejezdu,“ vysvětluje vzniklou dopravní situaci místostarosta s tím, že bylo rozhodnuto, že musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen pro veškerou dopravu železniční přejezd v Chloumecké. „Zůstane otevřený pouze pro chodce a pro cyklisty,“ uvedl Schweigstill.

Místostarosta zároveň přiblížil, že od pondělí došlo k úpravě silničního provozu v Bezručově ulici pro nákladní vozidla. „Směrem od autobusového nádraží na Pšovku budou muset nákladní auta na kruhovém objezdu u TESCA odbočit doprava a projet ulicí Vodárenskou až k benzínové stanici. Zde odbočí doleva. Na této křižovatce došlo ke změně přednosti – hlavní silnice je nyní směrem Vodárenská – Řipská při odbočení doleva. Pokud nákladní vozidla pojedou od Pšovky přes kruhový objezd u Mountfieldu, musí z Řipské ulice odbočit do ulice Bezručova,“ řekl Schweigstill.

Názory z FB

Pavel Chaloupka - Bude to samozřejmě nepříjemné pro, už tak tragickou dopravní situaci v Mělníku ale je to potřeba, tak za mě palec nahoru

Erik Klapáč - Téměř po celém městě se projíždějí kamiony zákaz nezákaz. Tady by si hoši od městské policie vydělali na pokutách

Petr Pokorný - Před časem byl stejný kolaps u nás v Kralupech, když přes most byl semafor a teď Mělník 4 měsíce omezení, to je šílený…

Štěpánka Ještěrka Beňová - Jako je to katastrofa co ti budu povídat, proto já odložila klíčky od auta a radši to přenechám zkušenějšímu, a nebo budu jezdit busem