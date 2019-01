Mělník – Uzavírka Kokořínské ulice v Mělníku stále silně komplikuje dopravu ve městě. Lidé nadávají na nákladní auta ve městě, ale jiná objízdná trasa nebyla možná. Mělníkem kamiony prostě projíždět musejí. Podle některých se nedají v těchto vedrech otevřít okna v panelácích. Pod okny jim totiž krouží nákladní doprava.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Minulou středu byla navíc uzavírka Kokořínské rozšířena až k patě kruhového objezdu u benzínové čerpací stanice Shell. Toto uzavření potrvá podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla přibližně měsíc. „Stavební firma provede rekonstrukci silnice včetně podkladových vrstev. Jsme velice rádi, že se podaří tuto akci uskutečnit už během srpna, kdy je provoz na komunikacích relativně menší,“ vysvětlil místostarosta.

Mělničané se především rozčilují nad průjezdností kamionů městem a to hlavně Bezručovou ulicí, která je lemovaná panelovými domy. „Opravdu si někdo myslí, že průjezd kamionů Mělníkem je v pořádku? Kdo bydlíte blízko Bezručovky, musíte mi dát za pravdu, že je to tu jako na dálnici. Celou noc jeden kamion za druhým, bez dodržování povolené rychlosti. K tomu ještě ta kombinace teplých nocí a otevřených oken,“ rozčiluje se na sociální síti Olga Kalabisová.

Pro kamiony ovšem není možná jiná objížďka, než po Bezručově ulici. „Kokořínskou je potřeba udělat a nejsou jiné objízdné trasy,“ uvádí mělnický radní Ondřej Tichota.

Mělničané ovšem volají po obchvatu, na který byl první projekt vypracovaný už v sedmdesátých letech minulého století. „Obchvatové komunikace se stavějí teprve nyní, 40 let po prvním projektu. Průjezd kamionů nyní nelze zakázat, opravuje se také například D8 a další komunikace,“ uklidňuje rozhořčené obyvatele Tichota.

„Směrem od autobusového nádraží na Pšovku musí nákladní auta na kruhovém objezdu u TESCA odbočit doprava a projet ulicí Vodárenskou až k benzínové stanici. Zde odbočí doleva,“ uvádí mělnický místostarosta. I proto zde byla upravena přednost v jízdě. „Hlavní silnice je nyní směrem Vodárenská – Řipská při odbočení doleva. Pokud nákladní vozidla pojedou od Pšovky přes kruhový objezd u Mountfieldu, musí z Řipské ulice odbočit do Bezručovy,“ dodává Schweigstill.

Na plynulost silničního provozu ovšem v rámci výkonu své služby dohlížejí nejen strážníci, ale i policisté. Podle slov mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové policisté dohlížejí na to, aby kamiony dodržovali zákaz vjezdu ve vymezené části Bezručovy ulice. „Hlídky se soustřeďují i na Chloumeckou ulici, kde je zákaz vjezdu na zdejší železniční přejezd,“ vysvětlila Johnová.

Názory z FB

Václav Perlik - Je to dočasné řešení, tak snad buďte trošku soudní a nestěžujte si pořád na fb, vemte děti a jeďtě někam na dovolenou, ať se odreagujete.

Ivana Bláhová - Pro vás je to dočasné řešení. Nám to v Rousovicích kolem domu jezdí celoročně. Chtělo by to obchvat, ale ten je v nedohlednu.

Trampíř Ječmen - Mně přijde, že to je úmysl města. Rozbít novou silnici auty, na které není stavěná, aby opět mohli lidem dělat ze života peklo v letních dnech, dalšího roku další uzavírkou. Někdy si myslím, že si z nás lidí dělají jenom srandu.

Jana Černá - Projížděla jsem od Prahy směr na koupaliště a 80% dopravy tvoří osobní automobily.

Reálný Radek - Včera jsem projel Bezručovku (Mladoboleslavskou) dvakrát tam a zpátky z Újezda na Pšovku. Celou cestu jedu v koloně kamionů. Do Vodárenské k Evě podle značek odbočí možná jeden z deseti. A policie? Kde nic, tu nic…

Alexandr Vít - Opravdový kolaps ale přijde začátkem září. Škola, autobusy, rodiče, lidi z dovolených a k tomu zavřou i příjezd na Blatech, kde se stále dá projet (přejezd i silnice okolo stavebnin Nový).