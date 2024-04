Vše kolem zbraní lze řešit kdekoli v kraji. Nově objednává policie online

Až do léta tak musí řidiči počítat i s desítkami minut navíc. Objízdná trasa do oblíbené turistické destinace by se nabízela přes Vysokou, jenže tudy je průjezd do Kokořína zakázán. Jak jsme se mohli sami přesvědčit, před křižovatkou na Vysokou je dopravní značení zcela přeškrtnuto.

„Objízdná trasa přes Vysokou nebyla stanovena. Uzavřena je jak křižovatka vedoucí od Chloumku do Vysoké, tak křižovatka ze Lhotky na Kokořín před železničním přejezdem. Tím pádem se řidiči nedostanou ani přes přejezd ve směru do Mšena," potvrdil mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl.

Cesta na výlet se protáhne

Kudy tedy řidiči pojedou od Mělníka na Kokořín? Nejpravděpodobnější objížďka přes Velký Borek, Mělnickou Vrutici, Nebužely a křižovatku mezi Velkým Újezdem a Kaninou ve směru do Kokořína zabere z Mělníka pětatřicet minut. Oproti běžné trase přes Chloumek a Lhotku je o více než deset kilometrů a zhruba o čtvrthodinu delší.

Autobusy s čísly 695, 696 a 474 pojedou jinudy. „Tyto linky budou dočasně odkloněny na trasu podél železniční trati, respektive po druhé variantě trasy vedoucí přes Velký Borek a Mělnickou Vrutici. Spoje jedoucí po odklonové trase v úseku Mělník, Blata – Lhotka, železniční stanice budou obcemi pouze projíždět," upřesnil Špergl s tím, že přibližně koncem května dojde k uzavření křižovatek i pro autobusy - a jejich trasa se tím opět změní.

„Linka 474 bude mít objízdnou trasu z Mělníka přes Liběchov na Střednici, linka 696 bude odkloněna od Mělnické Vrutice, respektive Hleďsebí na Jenichov, kde odbočí na Střemy a dále pojede na Nebužely. Linka 695 bude odkloněna od Mělnické Vrutice, respektive Hleďsebí na místní nebuželskou část Kroužek přes Jenichov a Nebužely," dodal mělnický radní.

Oprava za bezmála 17 milionů korun by měla trvat tři měsíce. Pokud vše půjde podle plánu, řidiči se na silnici vrátí na začátku letních prázdnin.