Úplná uzavírka části Poděbradovy ulice potrvá od pondělí 17. do pátku 21. června. V těchto dnech tam bude probíhat rekonstrukce povrchu vozovky.

Omezení dočasně změní i jízdní řády dvou autobusových linek, 646 a 856.

Linka 646

Směr Roudnice nad Labem, žel. st.: nástup v zast. Kralupy nad Vltavou - MK Hennigsdorfská - MK S.K. Neumanna - MK Mostní a dále po své pravidelné trase směr Kralupy nad Vltavou, žel. st. a Roudnici nad Labem

Směr Kralupy nad Vltavou, poliklinika: v zastávce Kralupy nad Vltavou, poliklinika – výstup

Linka 856

Směr Kralupy nad Vltavou, žel. st.: do zastávky Tursko beze změny - II/240 - III/24016 - III/24017 - U Hřbitova - Hybešova - Pražská - 28. října - Přemyslova - Chelčického - Gen. Klapálka a dále po své trase

Směr Zákolany: do zastávky - KnV, V Zátiší beze změny - Chelčického - Přemyslova - 28. října - Pražská - Hybešova - U hřbitova - III/24017 - III/24016 - II/240 do zastávky Tursko a dále po své trase

Změna zastávek

Ruší se: Kralupy nad Vltavou, Poděbradova

Zřizuje se: Kralupy nad Vltavou, OSP, Kralupy nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou, ČSAD

zdroj: mestokralupy.cz