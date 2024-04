Při rekonstrukci úseku od kruhového objezdu u rafinerie do Veltrus se má silnice podél zahradnictví Jelínek a odbočky na Všestudy až po most přes dálnici vedoucí do Zlosyně uzavřít. Pro Všestudy je přitom hlavní a jedinou příjezdovou komunikací právě zmíněná II/101.

„O uzavírce jsme se dozvěděli v minulém týdnu. Mapa, kterou máme k dispozici, ukazuje, že se úsek od kruhového objezdu uzavře před odbočkou do Všestud, což by pro naše občany znamenalo objížďku přes Zlosyň a situace by se dala vydržet. Jenže silnice se má opravovat až k nájezdu na most přes dálnici D8,“ připomněl starosta Všestud Jiří Hánl s tím, že by to pro občany obce znamenalo delší objízdnou trasu přes řadu malých obcí.

Řešením by mohly být etapy

Objížďka od Všestud přes Dušníky, Dědibaby a Vojkovice do Zlosyně, dále do Úžic a zpět do Veltrus podél odbočky na Kralupy v blízkosti Kozomína, je podle Hánla nesmyslná. Zdůraznil také, že problém vidí i v autobusové dopravě, která vozí tamní děti do veltruské školy. „Nejsem si jist, že by silnice v malých obcích vydržely takový nápor aut a autobusů,“ poznamenal starosta, podle kterého je jedinou možností rozdělit opravu silnice na etapy.

Obdobný názor má i starosta sousedních Veltrus Filip Volák. „Není to jednoduchá situace, ale pokud by se rekonstrukce vozovky etapizovala, bude to pro lidi snesitelnější," řekl Deníku Volák a zmínil trochu nešťastné načasování oprav. „Lepší termín by byl o letních prázdninách, kdy je menší provoz a děti nechodí do školy," dodal.

Podle veltruského starosty dosud konečné rozhodnutí nepadlo. „Momentálně probíhají schůzky, kde zatím nedošlo ke shodě všech dotčených stran," uvedl.

Nádražní ulici zavřelo kácení. Letos tam začne rekonstrukce s dalším omezením

Až likvidační dopad by uzavírka znamenala pro Zahradnické centrum Jelínek, které má na zmíněné trase jediný možný vjezd do areálu. „Opravy mají probíhat v hlavní, tedy jarní sezoně, což pro nás znamená nejvíce zákazníků. Navíc máme nasmlouvané zboží už tři čtvrtě roku dopředu a rozhodně bychom šli do ztráty," připomněl majitel vyhlášeného zahradnictví Petr Jelínek.

Jak by objížďky měly vypadat? Pokud by Všestudům skutečně zůstala objízdná trasa do Veltrus přes Dědibaby, Vojkovice a Úžice, znamenalo by to zhruba dvacet kilometrů dlouhou zajížďku. Běžně přitom cesta autem z obce například k veltruské škole zabere zhruba pět minut času. Při dlouhé objížďce by to znamenalo až půlhodinu na cestě – a v dopravních špičkách i déle.

V případě, že by se práce rozdělily do etap, zkrátila by se objížďka na 14 kilometrů. Řidiči by ze Všestud vyjeli tak, jak jsou zvyklí, ovšem odbočili by na Zlosyň a pokračovali pak na Úžice a Veltrusy.

Práce začnou za dva a půl týdne

Jak to dopadne, je zatím ve hvězdách. V obou úsecích jsou opravy povrchu vozovky nezbytné. Podle mluvčí středočeské správy a údržby silnic Petry Kučerové začnou práce 19. dubna, a pokud vše půjde podle plánu, má dojít ke zprůjezdnění silnice II/101 jak u Kralup, tak ve Veltrusech v polovině května.

Deník situaci dále sleduje a o případných změnách bude informovat.