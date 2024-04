Ještě zkraje tohoto týdne nikdo nevěděl, zda bude rekonstrukci jedné z hlavních příjezdových cest do Kralup nad Vltavou provázet uzavírka částečná, nebo úplná. Podle mluvčí středočeské správy a údržby silnic Petry Kučerové se rýsovala možnost pouze částečné uzavírky.

To ale nyní vyvrátil Jan Brtník, vedoucí kralupského odboru výstavby a územního plánování. „Oprava bude probíhat za úplné uzavírky. Změna se týká i autobusových zastávek," potvrdil Brtník s tím, že objízdná trasa je stanovena kolem Chvatěrub a Kozomína až na kruhový objezd k silnici II/608 v blízkosti nájezdu na dálnici D8.

Speed Marathon je tu. Známe místa na Mělnicku, kde se v pátek měří rychlost

Výluka autobusů se dotkne linek 466 a 648. „Budou dočasně jezdit přes zastávku Kralupy nad Vltavou, Lobeček, rozcestí a Veltrusy hřiště," dodal.

Uzavírka začíná už v pátek 19. dubna. Veltruskou, která je plná děr, čeká kompletní výměna povrchu. Řidiči i cestující veřejnou dopravou se musí obrnit trpělivostí až do 8. května, kdy by opravy měly být hotové.

Za panenkami do Neratovic. Výstava představí i retro autíčka nebo medvídky

Do té doby budou muset jezdit do Lobečku například silnicí vedoucí od kruhového objezdu u veltruského kláštera dále směrem k nájezdu na D8 u Úžic, kde na kruhovém objezdu odbočí doprava na Kralupy nad Votavou, projedou kolem kovošrotu a Montaka a vrátí se zpátky na velký kruhový objezd u Lidlu, odkud odbočí směrem do centra města. Objížďka je nejméně o šest kilometrů delší než běžná trasa a zabere přibližně deset minut, ovšem v době bez kolon.

Lidem, jejichž cílem není Lobeček, ale část města na druhém vltavském břehu, se nabízí možnost cestou ve směru od Nových Ouholic odbočit ještě před Veltrusy na Nelahozeves.