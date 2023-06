Kdy se vrátí auta na Strakův most? V Plavební ulici už se rýsují chodníky

/FOTO, VIDEO/ Uzavírka Plavební ulice, která prochází rekonstrukcí, komplikuje už od konce letošní zimy dopravu v Mělníku. K omezení patří i neprůjezdný most Josefa Straky, po několik měsíců tak pro veškerý provoz přes Labe slouží pouze nový most. Chodníky ze zámkové dlažby v Plavební už se nyní rýsují, do pokládky asfaltového povrchu vozovky ale zbývá ještě několik týdnů.

Informace k ulici Plavební | Video: Alena Hedvíková

Mělničanům po zahájení prací v Plavební chyběly ze strany města jasné informace. Netušili, zda je ulice úplně zavřená, nebo mají šanci dojet například do technických služeb nebo do vinařství, které tam sídlí. K těmto cílům není problém zajet, úplná uzavírka přijde až později. Potvrdil to mělnický radní Jindřich Špergl (nez. za TOP 09), podle kterého se silnice zcela zavře pouze na pár dnů, a to až po položení asfaltového povrchu. Deset let od povodní: Podívejte se, jak to na Mělnicku vypadalo v roce 2013 Ke zprůjezdnění silnice v Plavební by mělo dojít na začátku letních prázdnin. „Nemůžeme teď přesně říci, kdy se tak stane, ale předpokládáme, že pokládka asfaltu proběhne na rozmezí června a července," řekl Deníku Špergl. Zhruba za měsíc by tak řidiči měli mít možnost opět jezdit i přes most Josefa Straky. Kdy konkrétně dojde k úplnému dokončení rekonstrukce bývalé hlavní komunikace, bude radnice občany informovat, až to bude aktuální. Největší nudistická pláž v Česku otevřena. Jezero Lhota už zahájilo sezonu Mělnický radní pro dopravu už před pár dny uvedl na facebookových stránkách města, že v Plavební pokračuje pokládka obrubníků, zámkové dlažby části chodníků a parkovacího stání. „Současně probíhá čištění a kamerové prohlídky dešťové kanalizace a vyhodnocuje se případná nutnost její opravy," dodal radní.

