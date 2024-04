Uzavírka Veltruské se blíží. Zatím není jasné, kudy se řidiči do města dostanou

/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce Veltruské má začít už v pátek 19. dubna. Nad podobou uzavírky provázející opravy silnice vedoucí od Veltrus směrem do kralupské části Lobeček však náhle visí otazníky. Podle posledních informací ze středočeské správy a údržby silnic to vypadá, že se jedna z hlavních tepen do Kralup nad Vlavou nezavře úplně.

Silnici od Veltrus do Kralup čeká uzavírka | Video: Alena Hedvíková

Zatímco podle zpráv z konce března měla platit po dobu rekonstrukce úplná uzavírka silnice od křižovatky se silnicí II/608 vedoucí od Veltrus až ke kralupskému kruhovému objezdu u Tesca, nyní se situace pravděpodobně změnila. „Stavbu by měla provázet částečná uzavírka," uvedla pro Deník mluvčí Krajská správy a údržba silnic Středočeského kraje Petra Kučerová. Za kolik na mělnické vinobraní? Jednodenní vstupenka bude letos dražší „Nemáme však ještě rozhodnutí o dopravně inženýrském opatření, které řeší příslušný odbor dopravy v Kralupech," doplnila Kučerová. Na radnici ale o částečné uzavírce ještě nic neslyšeli. „Víme, že silnice má být uzavřena úplně, o částečné uzavírce nás nikdo zatím neinformoval. Víme jen, že autobusy budou odkloněny," řekl Deníku mluvčí Kralup nad Vltavou Aleš Levý pouhé tři dny před zahájením rekonstrukce. Z bývalého internátu bude domov pro seniory. Přemístí se tam i Červený Mlýn Rozdíl mezi oběma možnými řešeními je přitom zásadní. Úplná uzavírka znamená zcela neprůjezdnou silnici, zatímco při částečné uzavírce je provoz veden jedním jízdním pruhem, zpravidla oběma směry kyvadlově. Doba trvání oprav se podle mluvčí silničářů nemění. „Předpoklad trvání stavby je od 19. dubna do první poloviny května," dodala Kučerová s tím, že dojde k výměně povrchu vozovky v úseku dlouhém jeden a půl kilometru. Jaká omezení v souvislosti s opravami Veltruské řidiče čekají, Deník zjišťuje.

