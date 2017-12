V autech před markety zůstávají i peněženky

Mělník – Mělničtí řidiči nejsou před vánočními svátky opatrní na své věci. Před nákupními centry běžně nechávají zaparkované vozy, ve kterých se na sedadlech povalují peněženky, kabelky, klíče nebo dokonce notebooky. Jistý lup vede zloděje k tomu, aby si vybrali právě jejich auta.

Policisté a strážníci na začátku týdne už podruhé v tomto měsíci vyrazili na parkoviště, aby připomněli šoférům, jak snadno mohou přijít o své nákladné věci. Podle mělnické manažerky prevence kriminality Ireny Podivínské jsou ale majitelé aut nenapravitelní.



Dokazuje to kabelka na sedadle opuštěného vozu, kolem kterého hlídka prochází. Zkušenému zloději by trvalo jen chvilku, než by měl kabelku v ruce a zmizel…

Všichni nezodpovědní řidiči dostali v úterý od policistů a strážníků za stěrače letáčky s bezpečnostními pokyny a upozorněním, aby byli příště opatrnější. Na některé hříšníky dokonce muži v uniformách čekali, aby je varovali osobně. Patřila mezi ně například řidička, která v autě nechala pohozené věci a navíc si nevšimla, že zůstalo pootevřené okénko.





Po prohlídce parkoviště se policisté i strážníci přesunuli do vnitřních prostor obchodního domu a nahlíželi do nákupních vozíků. Ten, kdo měl pečlivě schovanou peněženku a kabelku přitisknutou k tělu, dostal za svou obezřetnost propisku s nápisem Bezpečný Mělník a reflexní pásku na předloktí.

Našly se ovšem i ženy, které nechaly kabelku s nezapnutým zipem v nákupním vozíku a odešly o kousek dál, aby si vybraly zboží ve vedlejším regálu. V jednom takovém případě zasáhl strážník Martin Moták a názorně ženě předvedl, jak rychle by mohla o své osobní věci přijít. Vozík s kabelkou pouze schoval za nejbližší roh. Majitelka kabelky si přitom ani nevšimla, že jí mizí doklady a peníze. „Doufám, že ji to vyděsilo natolik, že si dá příště pozor,“ poznamenal.



Poprvé strážníci a policisté prověřili parkoviště už v prvním prosincovém týdnu, kdy prostranství před obchodními centry praskala ve švech. Na místě řešili i několik přestupků v silničním provozu, převážně špatné parkování. Narazili dokonce i na neuvěřitelnou raritu. Matka s babičkou nechaly v zaparkovaném voze spící holčičku a s naprostým klidem si odešly nakoupit. „Byla jsem z toho dost rozčarovaná,“ vzpomínala při druhé akci městská policistka Radka Havelková. „Kdyby holčička začala například zvracet, nikdo by ji neslyšel a nemohl jí pomoci. A nejvíce mě udivilo chladné jednání obou žen. Říkaly mi, že jejich holčička přece vůbec nezvrací.“