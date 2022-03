FOTO: V bývalém mělnickém cukrovaru vyroste kostel. A možná i parkoviště

Areál bývalého cukrovaru v Mělníku, kde ještě dodnes fungují některé provozy, se co nevidět výrazně promění. Pravoslavná církev tam postaví kostel. Do hry nově vstupuje i další soukromý investor, který by rád využil budovu někdejšího učiliště. V neposlední řadě by zbytek volných ploch chtělo zužitkovat město, a to na výstavbu parkoviště.

Areál bývalého cukrovaru v Mělníku. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Jak potvrdil Mělnickému deníku místní duchovní Pravoslavné církevní obce Mělník Pavel Milko, jejich církev ve městě působí sedm let a má již poměrně silnou členskou základnu. Aktivních věřících, kteří se pravidelně scházejí v duchovním centru na Pšovce, je kolem sedmdesáti. Rozhodli se proto, že ve městě postaví svůj vlastní pravoslavný kostel. „Pozemky v bývalém cukrovaru jsme již odkoupili a rádi bychom získali co nejdříve stavební povolení,“ potvrdil duchovní. Když vše půjde podle plánu, se stavbou začnou už příští rok. Peníze na stavbu jen od věřících Finanční prostředky na realizaci svatostánku získávají přitom jen od svých věřících, kteří i sami s nápadem výstavby kostela přišli. Zdejší komunita se navíc v těchto dnech výrazně rozrůstá o nově příchozí z Ukrajiny. Co se týká zchátralé budovy někdejšího učiliště, která se rovněž nachází v areálu bývalého cukrovaru, objekt a pozemky pod ním zakoupil soukromý investor. Co konkrétního ale zamýšlí, zatím ani na radnici nevědí. „Investor v současnosti posuzuje stav objektu a hledá pro něho využití. Dle mých informací se zatím ještě nerozhodl,“ potvrdil Mělnickému deníku místostarosta města Milan Schweigstill. Mělničtí chtějí vybudovat novou základní školu, vytipovali i vhodné místo Další nevyužité plochy v areálu cukrovaru, které dosavadní vlastník nabídl městu k odprodeji, by měly posloužit v dohledné době jako parkoviště. „Zbytek, čili většina, pozemků byla nabídnuta městu a to se rozhodlo je zakoupit. Pozemky, až na jeden malý, ale nejsou vhodné pro výstavbu. Proto zvažujeme, že potenciálně by mohl být prostor využit pro parkování, případně i výstavbu parkovacího domu a samozřejmě pro zeleň, protože se tímto prostorem dá projít až k řece. V tuto chvíli ale není ani žádná studie, ani schválený záměr,“ uzavřel místostarosta Schweigstill.