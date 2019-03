Všichni učitelé jsou tu kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí a rodiče platí nízké poplatky za školné.

Mateřská škola má dvě oddělení. První jsou Hvězdičky, kde jsou umístěny zpravidla děti od tří do čtyř a půl let věku. Přijímají tu ovšem i děti, kterým ještě tři roky nebyly, ale jsou starší dvou a půl let. Letos je v Hvězdičkách zapsáno 19 dětí.

Druhým oddělením jsou Sluníčka. Tady jsou žáčci už o něco starší. Tuto třídu navštěvují děti starší čtyř a půl roku a samozřejmě i několik předškoláků. Letos sem dochází celkem dvaadvacet dětí.

Do zdejší mateřinky jsou přijímány děti podle tří hlavních kritérií. Prvním je pochopitelně dovršení věku předškoláka, kdy je školní docházka povinná. Druhý faktorem je trvalé bydliště v Chlumíně a třetím kritériem je podmínka, že počet dětí nepřesáhne kapacitu zdejší školky.

Už zítra v tištěném vydání Mělnického deníku představíme MŠ Velvary