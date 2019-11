Vedení obce Chlumín chce v příštím roce zažádat o dotaci na opravu střechy Kostela svaté Maří Magdalény.

Kostel svaté Maří Magdalény v Chlumíně. | Foto: Deník / Martin Vávra

Polovinu střechy se již podařilo opravit v loňském roce. Starosta Chlumína Miroslav Priatka by si však pochopitelně přál, aby byla oprava kompletní. „Kostel jsme převzali od církve do vlastnictví obce asi před třemi lety, protože církev už se o něj dál odmítala starat a my jsme nechtěli, aby chátral. V loňském roce jsme tedy začali opravovat střechu,“ vysvětluje.