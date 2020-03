Hlavní organizátorka petice paní Strouhalová připomněla nutnost pomoci lidem, kteří z různých důvodů přišli o střechu nad hlavou.

„Jedná se o důležitou preventivní funkci, kterou noclehárna poskytuje. Když už se člověk na tu ulici dostane, tak se z něho nemusí stát trvalý bezdomovec. Musí se mu však v té počáteční chvíli pomoci, a bez té noclehárny to nejde,“ pronesla.

Přes zimu a během silných mrazů je momentálně v Lobečku k dispozici služba Teplá židle, která v noci poskytuje útočiště. Noclehárna by však představovala pohodlnější formu ubytování.

Pro město by se sice jednalo o nákladnější variantu, podle zpracovaných studií by však byla efektivnější z hlediska úspěšnosti návratu lidí do běžné společnosti.

„Na území Kralup se nyní pohybuje 29 lidí bez domova a dalších 30 lidí je ubytováno v charitě v Minicích,“ sděluje Vedoucí sociálního odboru Eva Ivanová.