V Kralupech se koalice rýsuje a překvapení to zrovna nebude

Kralupy – Zatímco v Mělníku zuří zákopová válka a v Neratovicích zřejmě budou o vytvoření koalice rozhodovat volební uskupení s menším počtem mandátů, v Kralupech nad Vltavou už se koalice rýsuje. A žádná velká novinka to pro obyvatele města zrovna nebude.

Podle slov současného starosty Petra Holečka ze STAN, který ovšem stále neuvažuje, že by chtěl ve své vedoucí funkci pokračovat, je vše na dobré cestě. „Už jsem to říkal před volbami, že o post starosty neusiluji,“ vysvětluje Holeček s tím, že proto se nechal dosadit v kandidátce až na čtvrté místo, aby bylo jasné, že není lídrem. Jenže i tak ho křížkování voličů vyneslo na první místo strany Starostové a Nezávislí. „Samozřejmě mě to velmi těší, je to velká pocta, ale jsem rozhodnutý, že už ne. Mám práci v senátu a nechci sedět na dvou židlích,“ tvrdí Holeček, který je zároveň senátorem.

Starostové a nezávislí jako vítězové voleb v Kralupech nad Vltavou sice stále o koalici jednají, ale pořád preferují vytvoření koalice s ODS a novým uskupení KRALUPY Nová Vlna. „Zřejmě ne v koalici, ale i tak si dovedu představit spolupráci s Komunisty a ANO 2011,“ říká Petr Holeček.

To potvrzuje i Luboš Truhlář z politického hnutí KRALUPY Nová Vlna, které bylo v letošních komunálních volbách úplným nováčkem. „Měli jsme už dvě jednání a zatím se rýsuje koalice tří nejsilnějších stran. Tedy Starostové a nezávislí, ODS a my,“ uvádí Luboš Truhlář s tím, že výsledky voleb jsou pro jeho hnutí velmi milým překvapením. „Naším přáním byly tak dva tři mandáty, ale to, že jsme získali čtyři, je pro nás obrovská spokojenost. Chceme se podílet na vedení města a nahradit ANO 2011. Jinak zůstane složení zastupitelů v podstatě stejné,“ dodává Truhlář.

S výsledkem voleb je pochopitelně spokojená i ODS s lídrem Liborem Lesákem, která oproti minulým volbám získala o dva mandáty navíc. „Jsem rád, že voliči ohodnotili tu naši práci,“ řekl Libor Lesák a potvrdil, že koalice skutečně vzniká mezi hnutími na prvních třech pozicích. „Zatím se dohadujeme o nějakých pozicích, tam ještě jednání nejsou tak pružná, každý máme trochu jinou představu. Čekáme, až nás vítězná strana vyzve k nějakému oficiálnímu jednání, kde si všichni zvolení zastupitelé sedneme k jednomu stolu a řekli bychom si co a jak,“ vysvětluje Lesák.

Mimo hru je zatím ANO 2011 v čele s Tomášek Pekárkem. S tím zatím nikdo jednání nezahájil. ANO sice obhájilo všechny mandáty v zastupitelstvu, ale podle slov Tomáše Pekárka obdrželi dokonce o 830 hlasů více, i přes pokles voličů. Letos k urnám nedorazilo ani čtyřicet procent lidí. „Nejsme nespokojeni. Osobně jsem ale očekával, že posílíme na pět mandátů, takže nejsem ani spokojený,“ vysvětlil Tomáš Pekárek. „Žádnou nabídku jsme neobdrželi. Vzhledem k tomu, že víme, že STAN již jednal s ODS a Novou Vlnou ihned po zveřejnění výsledků a nás nikdo neoslovil, tak pravděpodobně skončíme v opozici. Evidentně není zájem o pokračování koalice tak, jak byla v nyní končícím období,“ dodal Pekárek za ANO 2011.

V případě, že se nakonec dohodnou tato tři vítězná uskupení, bude to velmi silná koalice, která získá patnáct mandátů z jedenadvaceti. Starostové a nezávislí jich získali šest, ODS v čele s lídrem Liborem Lesákem má k dispozici pět křesel a KRALUPY Nová vlna a Ano 2011 po čtyřech mandátech. Poslední dvě místa v městském zastupitelstvu potom zbyly na uskupení KSČM a nezávislé kandidáty.

V jedenadvaceti členném zastupitelstvu se tak objeví pouze sedm nových tváří.

Jak bude vypadat nové zastupitelstvo v Kralupech

STAN – Petr Holeček, Marek Czechmann, Dušan Randák, Ivana Pacholíková, Jan Špaček, Marek Škabrada

ODS – Libor Lesák, Petr Listík, Jiřina Hereinová, Petr Závodský, Libor Síla

KRALUPY Nová Vlna – Vladimír Vymětalík, Luboš Šuda, Vojtěch Pohl, Luboš Truhlář

ANO 2011 – Jana Homolová, Tomáš Pekárek, Martin Luksík, Filip Prantl

KSČM a NK – Stanislav Hejduk, Ivan Ottis