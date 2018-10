V Kralupech vznikla koalice, starostou bude Marek Czechmann

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 145 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče Pracovník v sociálních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 145 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PRO ZIMNÍ PROGRAM "TEPLÁ ŽIDLE" HLEDÁME PRACOVNÍKA (V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) , Požadujeme:, " Středoškolské vzdělání v oboru/kurz pracovníka v soc. službách výhodou (nikoli podmínkou), " Praxe v oboru výhodou, " Flexibilitu, " Organizační schopnosti, dobré komunikační dovednosti, schopnost striktně dodržovat předepsaný pracovní postup, důslednost, " Motivace k práci s cílovou skupinou, " Trestní a morální bezúhonnost, Nabízíme:, " Práce na dohodu o provedení práce (145,-Kč/hod.), " Zaškolení na danou pozici, " Pouze noční směny (20.00-07:00 hod.), Více info:, Zimní program "Teplá židle" je součástí sociální služby Nízkoprahové denní centrum Paprsek. Jedná se o krizový noční provoz - poskytnutí místnosti se sociálním zázemím, kam se osoby bez přístřeší (starší 18 let) mohou zdarma uchýlit v mrazivém počasí. Program představuje prevenci před umrznutím či újmou na zdraví těchto osob., Program je spuštěn v případě, kdy dle předpovědi počasí hrozí pokles teploty na -5°C v časovém rozmezí od 20.00 do 4.00 hod., Příjem osob bez přístřeší probíhá od 20.00 do 21.30 hod. na adrese Nízkoprahového denního centra Paprsek - Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou., Krizový noční provoz je poskytován do 6.30 hod., Osobám bez přístřeší je nabídnuto:, " využití hygienického zázemí, " teplá polévka s pečivem, " čaj, Podmínkou poskytnutí "Teplé židle" je příchod v adekvátně střízlivém stavu (tj. zdržet se užívání alkoholu aj. nealkoholových drog), tolerovaná hranice alkoholu v krvi činí 0,8 prom. Dále je nutno dodržovat pravidla zařízení., Co Vás čeká?, " Příjem klientů, " Dohled nad dodržováním: pravidel, večerního klidu a nad následným ranním úklidem (při nezajištění klientů na úklid - vykonání úklidu), " Výdej polévky, pečiva, čaje, hygienických potřeb, popř. výdej ošacení, " Vedení záznamu z průběhu služby, Životopis zasílejte e-mailem na adresu: schovancova@nasefarnost.cz, Kontaktní osoba: Kateřina Schovancová, Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. , , Místo výkonu práce: Nízkoprahové denní centrum Paprsek, Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou, , Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Farní charita kralupy nad vltavou, Sokolská, č.p. 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1. Informace: Kateřina Schovancová, +420 733 593 655.