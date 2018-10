V kralupské rafinérii se chystá havarijní cvičení

Střední Čechy - Do středočeských nemocnic poputují investice ve výši 76,5 milionu korun, rozhodli radní Středočeského kraje, a to ještě tento rok. „Za tyto peníze nemocnice pořídí přístroje, zdravotnickou techniku, lůžka, nábytek, opraví komunikace, zrekonstruuje se ústavní jídelna nebo trafostanice. Veškeré investice jdou do nemocnic ještě v letošním roce,“ zdůraznila hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).