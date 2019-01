Střezivojice/ Tělo zvířete, které může šířit prašivinu nebo vzteklinu, u Střezivojic asi srazilo auto.

ŠELMA u Střezivojic zřejmě nepřežila střet s autem. | Foto: Autor: Martina Lubasová

V lesích na Kokořínsku se pravděpodobně objevily šelmy, které se z Ruska dostaly do českých zemí přes Slovensko, nebezpeční psíci mývalovití.



Tělo jednoho z nich nalezla čtenářka Deníku Martina Lubasová u silnice u Střezivojic. Po původu neznámého zvířete dlouho pátrala, až dospěla k závěru, že by mohlo jít právě o psíka mývalovitého.



Její domněnku potvrdili i mělničtí myslivci. „Podle zákona o myslivosti jde o zavlečený druh v přírodě nežádoucí,“ vysvětlila Božena Tatarová z okresního mysliveckého sdružení s tím, že psíci mývalovití mohou šířit například vzteklinu nebo prašivinu.



„Lidé by k nim při náhodných setkáních v lesích měli přistupovat obezřetně, jako například k liškám nebo jezevcům,“ doplnila Tatarová. Právě liškám a jezevcům přitom dravá šelma drze zabírá nory, v nichž si hoví před nočním lovem.



V českých lesích je škodnou, vedle zajíců a bažantů loví například i mláďata srnčí zvěře. Přitom u nás nemá žádného přirozeného nepřítele a rychle se množí.