Mělník, Španělsko - Poutník na cestě do Santiago de Compostelo - díl 1.

Madrid, Catedrale de la Almudena. | Foto: Lubomír Brož

Po tříhodinovém letu jsem přistál v Madridu. Na malou zastávku, abych nasál atmosféru Španělska. A ještě jako turista, ne poutník, jsem vyrazil do víru velkoměsta. Spojení z letiště čistým metrem může Madridu Praha jen závidět. Jen na samém letišti Bajaras má metro tři stanice.



Noční Madrid je těžko popsatelný. Plný lidí na ulicích, i v četných barech a restauracích. Madrid v noci žije a pulzuje tam tep velkoměsta. Vydržel jsem chodit po městě až do třetí hodiny ranní a město se ani v tu dobu nevylidňovalo.



Lidé, které jsem potkával, se bavili, radovali, sdružovali a doslova z nich vyzařovala radost ze života. Tou atmosférou bezprostřednosti, radosti a lidské blízkosti jsem byl doslova uchvácený. Chodil jsem ulicemi, navštívil několik barů a dal si své první, druhé, třetí tapas…



Tapas je miniporce, kterou dostanete zdarma k objednanému nápoji, třeba pár plátků rohlíku se salámem, několik oliv, zeleninový salát, brambůrky… Co pivo nebo sklenka vína, to jiný tapas. Je to milý zvyk a člověk má pocit vítaného hosta.



Ač mají ve Španělsku polovinu vinic z celé Evropské unie, většina lidí pila pivo. Také jsem si dal jedno na žízeň, ale pak jsem si vychutnal několik vín z Rioji, odkud pocházejí nejlepší španělská červená vína. Delikatesa. A průměrná cena kolem 1,80 eura byla též příjemná.



Na druhý den jsem si naplánoval několik madridských zastavení, zhlédnout všechno by bylo nejméně na týden. Nechám si tedy něco na příště.

Madrid na konci března, to je jako u nás polovina dubna. Kvetou tam rododendrony, narcisy, tráva je už pěkně zelená a všechno voní jarem. Počasí je tak akorát příjemné pro procházky po městě. Léta tam prý bývají nesnesitelná.



Navštívil jsem botanickou zahradu v centru, přímo vedle galerie Prado, kde jsou díla starých mistrů. Je velmi pěkná. Mým dalším cílem byla galerie moderního umění Reina Sofia. Pozoruhodné je, že v neděli bývá otevřena od deseti dopoledne do půl třetí zdarma. A nejen tato galerie a nejen v neděli.



Reina Sofia se nedá za den zvládnout, sbírky jsou obrovské. Já jsem se zaměřil především na svůj oblíbený kubismus, který tam má veliké zastoupení. Zvláštností, dost nezvyklou v jiných galeriích ve světě, je, že můžete fotit všechny obrazy kromě jednoho – nejslavnějšího díla Pabla Picassa Guernica.

Je to opravdu impozantní, monumentální dílo. I jeho rozměry jsou pozoruhodné, výška 349 a šířka 777 centimetrů. Picasso tento obraz zhotovil na zakázku španělské republikánské vlády pro výstavu v Paříži. Impulsem mu bylo město Guernica, které bylo v roce 1937 vybombardováno. Obraz , který je černobílý, zobrazuje ženu, býka a koně jako souputníky ve světě hrůzy. V galerii mne též uchvátila díla Salvadora Daliho. Byla úžasná.



Mé další zastavení bylo na Plaza Mayor, které je označováno jako nejkrásnější náměstí v Madridu. Původně se na tomto náměstí, které vyrostlo mimo hradby, konaly býčí zápasy, trhy, turnaje, ale také popravy. Uprostřed náměstí, naproti krásně malované budově bývalého cechu pekařů, stojí socha Filipa II. Pak jsem zamířil ještě ke královskému paláci a do vedlejší Catedral de la Almudena.



Tato katedrála má pozoruhodnou historii. Když se Madrid stal hlavním městem Španělska, nebyla tam katedrála, což bylo v této katolické zemi neobvyklé. Rozhodnutí o stavbě padlo v šestnáctém století, stavba chrámu však začala až v roce 1879. Během španělské občanské války byla stavba přerušena, což trvalo až do roku 1950. Katedrála v novogotickém slohu byla dokončena až v roce 1993 a o jednáct let později ji vysvětil papež Jan Pavel II.



Po návštěvě této krásné stavby sedám na metro, směr vlakové nádraží Atocha a Sevilla, kde dojde k metamorfóze turisty v poutníka.

Lubomír Brož