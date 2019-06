Práce by nyní měly pokračovat ve vnitřním prostoru. Opravit by se měly zdi a celý areál bude následně vymalován. Město ale chystá v souvislosti s kreamatoriem ještě další úpravu. Ta se týká místní rozptylové loučky.

Vznikne zde zvláštní prostor pro položení květin či zapálení svíce v rámci piety. „Občané často nechápou, že loučka není hřbitov, takže se nám tam permanentně objevují květiny, svíčky. Dokonce už tam někdo přinesl vlastní kámen. To samozřejmě nechceme v žádném případě dopustit. Na druhou stranu víme, že například v době dušiček se logicky pieta udržuje, takže na kraji té loučky chystáme prostor vytvořit,“ vysvětlil plány radnice místostarosta Milan Schweigstill.

Současný provozovatel bude krematorium spravovat do roku 2022, kdy mu končí smlouva. V rámci ní má povinnost provádět potřebné opravy. „Je pravda, že to možná bylo trochu zanedbáváno, proto vyvíjíme tlak, aby objekt vypadal tak, jak ho nájemce převzal a zase by nám ho měl za tři roky předat,“ dodal Schweigstill.

V rámci dalších rekonstrukcí by do konce letošního roku ještě měla proběhnout generální oprava jedné z pecí.