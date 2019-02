Mělník – Po revitalizaci parku Na Polabí, která se právě dokončuje, začíná město i s úpravou parku Na Podolí. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla by měl být obnoven meandr říčky Pšovky a v parku Na Podolí má pak přibýt i několik veřejných míst pro grilování.

Jedno takové místo už vzniklo v loňském roce. „Místní iniciativa si sama vytvořila grilovací místo a město jim v tom pomáhalo opravdu jen málo. Všechno si zařídili sami,“ vysvětluje místostarosta s tím, že se ukázalo, že jde o životaschopný projekt.

Jednou z variant je bytelný betonový grilovací prostor včetně posezení, dále se počítá se zpevněním ploch a instalací odpadkových košů. Místo budou podle místostarosty nadále provozovat iniciativní občané.

Na Podolí se chystá i rekonstrukce laviček, které budou všechny umístěny na pevno. „Některé jsou zatím totiž přemístitelné a to nám dělá značné problémy, protože tak vznikají nežádoucí hloučky,“ říká Milan Schweigstill.

Připraven je zároveň projekt obnovy vodního toku Pšovky v lokalitě Na Podolí od Kokořínské ulice až k nákupnímu domu Tesco, přibýt by podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše měla i studie ozelenění celé lokality. Práce na revitalizaci kolem Pšovky by mohly začít už v příštím nebo následujícím roce.

Studie by se měla zabývat také jezírkem, které je napájeno srážkovou vodou. V okolí jezírka dříve žila populace obojživelníků a nasazeni byli ve vodě i sumečci američtí. To vše ale zlikvidovali podle slov místostarosty přemnožené kachny, které tam navíc místní obyvatelé chodí krmit. Podle vedení radnice je třeba více působit na veřejnost, aby kachny nekrmila, protože to přispívá nejen k jejich přemnožení, ale i k množení potkanů a nutrií. Město je pak musí dávat likvidovat a organizovat odchyt.