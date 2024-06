"Poptávka po skupinách jednoznačně roste. Nyní jsme přijali všechny děti, kterým bylo maximálně v srpnu tři roky. Děti, které se narodily v září, se někde nedostaly. Právě rozšíření skupin je cesta, kterou můžeme rodičům dětí mladších tří let pomoci," doplnil Kowanda. Zatím tedy není znám konkrétní termín.

Hodně dětských skupin je soukromých. A ne všechny rodiče na ně dosáhnou. "Počítala jsem si, zda se mi vyplatí dát teď už tříletého syna do dětské skupiny. Kdybych nastoupila na poloviční úvazek, téměř celou výplatu bych dala na skupinu. To mohu vlastně zůstat doma," řekla dvaatřicetiletá maminka Nikola z Kralup nad Vltavou.

Právě v Kralupech je většina dětských skupin soukromých. A město prozatím neplánuje zřídit další. "Vznikají tu dětské skupiny ze soukromé iniciativy. Snažíme se je nyní co nejvíce podporovat, například jim umožníme využívat městská dětská hřiště, které normálně nemají," uvedl místostarosta Kralup nad Vltavou Vojtěch Pohl. Co se týče měsíčního ceníku, například v centru D8 v Kralupech se platí měsíční školkovné ve výši 6 tisíc korun. Strava zde stojí 102 korun za jeden den.

Město naopak připravuje projekty - v nově vznikajících lokalitách určené pro nově příchozí obyvatele. V letošním roce se v Kralupech také podařilo umístit všechny děti do tří let věku. Celkem jich bylo přijato 183. Kolik se jich do školek nedostalo, není úplně jasné. "Většina rodičů podává přihlášky do více školek, proto lze těžko říct, kolik dětí a kam se nedostaly," řekla referentka školství