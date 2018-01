Mělnicko chtělo mít prezidenta Drahoše

Mělnicko – Do poslední chvíle napínavý prezidentský duel skončil. I když Češi zvolili prezidentem na dalších pět let Miloše Zemana, Mělnicko to mělo jinak. Na Pražském hradě by většina voličů viděla raději Jiřího Drahoše.

dnes 06:14 SDÍLEJ:

Jiří Drahoš získal od obyvatel Mělnicka 50,89 procenta hlasů, Miloš Zeman ho následoval se 49,10 procenta.



Z celkového počtu registrovaných voličů věnovalo na Mělnicku přes 27 tisíc lidí hlas Drahošovi. Pro Zemana bylo lehce přes 26 tisíc obyvatel. Ve středních Čechách celkově zvítězil Jiří Drahoš s 373 195 hlasy, poraženému Miloši Zemanovi fandilo 330 466 voličů. ČTĚTE TAKÉ: Ve kterých obcích dominoval Zeman a kde vyhrál Drahoš. Proklikejte si Volební účast na Mělnicku dosáhl 64,54 procenta. Což je o necelá čtyři procenta více lidí, kteří přišli podpořit svého kandidáta k volebním urnám, než v prvním kole před dvěma týdny.



V prvním kole bylo zapsaných voličů o 120 více než v kole druhém. Do volebních místností přitom tentokrát dorazili i nováčkové, pro které bylo po dovršení osmnácti let druhé kolo prezidentských voleb první zkušeností. Například ve Veltrusech mířila za plentu volička Eliška, která dosáhla plnoletosti před pár dny. „Kdybych mohla volit už v prvním kole, volila bych úplně stejně jako dnes,“ řekla po vhození hlasovacího lístku.



V Kralupech mladá volička Denisa přiznala, že v prvním kole prezidentských voleb hlasovala pro neúspěšného kandidáta Pavla Fischera: „Protože nezískal potřebnou podporu, přišla jsem dát hlas Jiřímu Drahošovi.“ Ve vedlejším kralupském okrsku se poprvé dostavil k volbám i osmnáctiletý Dominik. I když mohl volit už v prvním kole voleb, dospěl k urně teprve ve druhém kole. „Politice sice moc nerozumím, ale přijít volit ve druhém kole mi připadalo správné,“ vysvětlil a dodal, že vhodil do schránky stejný lístek jako jeho babička, která přišla do volební místnosti s ním.



U voleb v nedaleké Olovnici jsme zastihli šestadvacetiletou Barboru Zýkovou: „I když jsem ho v prvním kole nevolila, přišla jsem nyní podpořit Jiřího Drahoše, který je pro mě oproti Miloši Zemanovi vzorem pravého prezidenta.“



Zájem občanů o druhé kolo prezidentských voleb byl vysoký. I v sobotu se před některými volebními okrsky tvořily fronty, než se v osm hodin ráno otevřely dveře. ČTĚTE TAKÉ: Prezidentem bude Miloš Zeman. Ve středních Čechách ale vyhrál Jiří Drahoš Co říkáte na výsledky voleb?

Petr Limprecht, Mělník



Já osobně jsem volil v prezidentských volbách změnu. Ale teď nezbývá než výsledky voleb akceptovat a doufat, že dalších pět let bude pan prezident naší republiku reprezentovat slušně, bez jízlivostí a nadřazenosti. A snad nebude mezi lidi vznášet rozkol a hádky.



Daniel Hnízdil, Mšeno



Dlouho jsem nevěděl, koho budu volit. Pro pana profesora Jiřího Drahoše jsem se rozhodl v podstatě až na poslední chvíli. Souboj o prezidentský post byl celkem vyrovnaný, bylo to skoro padesát na padesát. A nakonec byl zvolen prezidentem Miloš Zeman, tak to musíme respektovat.



Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR, poslankyně PČR



V prvé řadě bych ráda pogratulovala vítězi prezidentské volby. Miloš Zeman vyhrál při velmi slušné účasti. Musím přiznat, že můj favorit to nebyl, s čímž jsem se nijak netajila už před volbami. Nyní se těším na to, zda pan Zeman naplní svůj sobotní slib a ve svém druhém volebním období se začne opravdu chovat jinak.



Petr Kundrát „Baťa“, frontman kapely Kalábůf něžný beat



Šance na změnu se nekoná! Zaslepenost některých lidí je ohromující. A máme, co jsme chtěli. Já budu čekat s hořkou pilulkou pod jazykem, až někdo povstane z čistého světla. Možná přijde jaro. ČTĚTE TAKÉ: Výsledky druhého kola prezidentských voleb ve městech a obcích na Mělnicku

Autor: Otto Lokaj, Barbora Walterová