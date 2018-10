V Mělníku to vypadá na zákopovou válku. Koalice je v nedohlednu

Mělník – V Mělníku to po volbách zatím vypadá na patovou situaci. Dohoda je v nedohlednu. Stávající koalice drží při sobě a nechce se rozdělovat, většinu se jí ale nedaří získat, dohromady dají jen devět mandátů. Chybí jim dva.

Současná opozice Ano 2011 a ODS by mohla dohromady dát deset hlasů, ale i tak jim jeden stále chybí. Rozhodovat o koalici zřejmě budou Komunisté, Milan Němec za ČSSD a Ladislav Pořízek za Spojené síly pro Mělník. Záleží, na kterou stranu se přikloní. Koalici s Komunisty ovšem odmítá uzavřít ODS a například Máme rádi Mělník, kteří se oba zdají být na opačných stranách barikády.

Mělničtí voliči, kterých přišlo k urnám 41,3 procenta, tak svým favoritům připravili perné chvilky. Po čtyřech mandátech mají totiž hned tři silná politická uskupení: Mé Město v čele se současným starostou Ctiradem Mikešem, ODS s lídrem Tomášem Martincem a Ano 2011 v čele se Zbyňkem Šnajderem. Mezi těmito třemi ale s největší pravděpodobností koalice nevznikne.

Podle slov současného místostarosty Milana Schweigstilla, lídra hnutí Máme rádi Mělník, je to zákopová válka. „Nic není absolutně ukončené. Jsou to dvě bariéry, kterým chybí hlasy a mezi nimi se pohybují ti s jedním mandátem. Každý chce logicky získat pro sebe nejvíc,“ uvedl Milan Schweigstill.

Všichni jednají se všemi, na tom se shodují lídři všech hnutí. I podle lídra Ano 2011 jsou jednání stále na mrtvém bodě. „Stále vyjednáváme, ale nemohu k tomu říci nic bližšího. Bojujeme,“ přiznává Zbyněk Šnajdr. „Uvidíme, jestli dneska budeme úspěšní, nebo se to posune do dalších dní. Ale všichni děláme všechno pro to, aby se situace co nejdříve uzavřela,“ uvedl v pondělí v poledne Šnajdr.

Podle lídra ODS s podporou Strany Soukromníků ČR Tomáše Martince jsou už nabídky na stole. Jak se která strana přikloní k jejich návrhům, ovšem vůbec není jasné. „Zaznělo mnoho nabídek a my to musíme teď projednat a uvidíme, co to přinese,“ říká Tomáš Martinec s tím, že by podle něj koalice mohla vzniknout už do konce tohoto týdne. „Jediné, s kým nepůjdeme do koalice, jsou Komunisté, to je pro nás nepřijatelné,“ dodává Martinec.

Adeptů na starostu a místostarosty je tam stále několik a město stále řídí současné vedení. Na to, kdo bude v jednáních úspěšnější, si budou Mělničané ještě muset počkat.

Po dvou volebních obdobích se do zastupitelstva města nedostal o pouhých sedm hlasů Ondřej Tichota. Za prohru to ovšem nepovažuje. „Přeskočila mě výborná a na Mělníku doslova věhlasná Alena Herinková, což je pro mne vlastně dobrý výsledek. Osobně zhrzen nejsem, jde mi o město, ne o mne. To, kdo se nejvíc raduje z toho, že jsem se po dvou obdobích do ZM tentokrát nedostal, stvrzuje, že svoji práci dělám opravdu v zájmu města a nikoli několika místních jednotlivců,“ vysvětluje Tichota s tím, že negativní lživá a štvavá kampaň plus mylné představy některých o kompetencích volených zástupců si na jeho výsledku údajně vybraly svou daň. „Nicméně, neklesejme na mysli a pro další práci pro město hlavně pozitivně a hlavně v zájmu jeho občanů. Ať má Mělník vládu, která tímto směrem půjde,“ dodává Tichota.

Na zastupitelské křeslo se už nevrátí Stanislav Kotek, Jiřina Liptáková, Patrik Suchý, Jiří Kašparec, Stanislav Barda, Rudolf Kraj, Petr Kowanda, Petr Patera a Marie Housková.

Rozdíl v mandátech oproti minulým komunálním volbám

- Mé Město získalo 4 mandáty, což znamená pohoršení, protože v minulých volbách získali hned devět křesel.

- ODS má také 4 mandáty, ta si ale výrazně polepšila, protože zatím měla jediné křeslo v zastupitelstvu

- Ano 2011 získalo stejně 4 mandáty a také si výrazně polepšila, protože v minulých volbách na ni připadlo jedno křeslo.

- Máme rádi Mělník o víkendu dostala 3 mandáty, jde o nové uskupení, i když v minulých volbách většina z nich kandidovala za TOP 09, kdy měli 5 křesel v zastupitelstvu.

- Mělničané mají dvě křesla a polepšili si. Doposud seděl v zastupitelstvu jediný člověk.

- KSČM si u voličů vysloužila dvě místa a je na tom úplně stejně jako v minulých komunálních volbách.

- ČSSD má tentokrát jediný mandát, před čtyřmi lety jí ovšem voliči přisoudili dvě místa v zastupitelstvu.

- Spojené síly pro Mělník je zcela nové hnutí, které u voličů získalo jeden mandát.