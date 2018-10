V Mělníku už se nebude svážet bioodpad

Mělník – Svoz bioodpadu od rodinných domů v Mělníku končí. Ale jen pro letošní rok.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Novotná Anna

Město začalo svážet bioodpad od května letošního roku. Naposledy budou hnědé popelnice vyvezeny od 20. do 21. listopadu. Podle starosty města Ctirada Mikeše bylo od dubna do poloviny října vydáno více než tisíc nádob. „Svědčí to o velkém zájmu občanů o tuto službu, která je zdarma, v rámci poplatku za svoz komunálního odpadu,“ vysvětlil starosta.

O nádobu na bioodpad ovšem zájemci mohou požádat po celý rok osobně na městském úřadě na odboru životního prostředí. Vždy v pondělí a ve středu v úředních hodinách. „Na jeden rodinný dům je přidělena jedna nádoby a pouze v případě, že tento občan bude mít uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu,“ vysvětlil Mikeš s tím, že je možné si hnědých popelnic pořídit více, ale za každou další musí zaplatit 1490 korun.