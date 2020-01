„Dnes už je to poměrně běžné. V Praze je takovýchto center několik, a i v Mělníku je o to velký zájem. Jsou totiž lidé, kterým se nevyplatí platit si vlastní kancelář, protože tam v týdnu tolik času netráví. Zde si mohou kdykoliv naplánovat například schůzku a budou tam mít své soukromí,“ vysvětluje záměr radnice mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Coworking tedy nabízí možnost zbavit se pocitu izolace při práci z domu.

Centrum bude mít svého vlastního provozovatele. Kdo ho bude chtít využívat, bude se muset stát členem místního zapsaného spolku. Po zaplacení členství mu následně budou prostory k dispozici. „Vznikne pracovní prostor pro 20 lidí a také malá zasedací místnost, kterou lze využívat například pro školení či kurzy. V současné době proběhla rekonstrukce elektroinstalace. Na místě jsou již také zavedeny počítačové sítě a internet. Následně se bude pokládat koberec a zprovozní se sociální zázemí,“ dodává Milan Schweigstill.

Prostory budou provozovateli předány začátkem března. K samotnému otevření by pak mělo dojít v dubnu. Předpokládá se, že budou pro zájemce k dispozici od časných ranních hodin až do večera. V případě narůstajícího zájmu občanů by město uvažovalo o otevření druhého centra tohoto typu.