V Neratovicích lidem slouží nová vlaková zastávka

Cesta do Mělníka tvá 21 minut, do Mladé Boleslavi 53 minut osobním vlakem a 38 minut rychlíkem. Na okraj Prahy, do Čakovic, se jede 13 minut rychlíkem a o šest minut déle osobákem. Do centra metropole pak lze cestovat 39 minut rychlíkem na hlavní nádraží nebo 42 minut osobním vlakem na Masarykovo nádraží. To je nabídka, již nově mohou využívat obyvatelé Neratovic na Mělnicku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek