V Neratovicích se koalice blíží, v Mělníku se stále bojuje

Mělnicko – Dobytí hradu zvaného koalice je v Mělníku zatím v nedohlednu. V Neratovicích už ovšem politici stojí před branami. Jisté je, že do jednoho společenství nepůjdou obě strany s nejvyšším počtem mandátů.

V Mělníku probíhá stále jedno jednání za druhým, ale žádná dohoda pořád není na světě. I když se na sociálních sítích objevují nejrůznější spekulace o tom, kdo jakou dohodu komu nabídl. Některé zdroje dokonce hovoří o tom, že už je dávno rozhodnuto. Vše jsou ale jen domněnky a oficiální vyjádření nepadlo žádné. Koaliční smlouva stále čeká na své podpisy. Na druhé straně našeho regionu v Neratovicích je situace o maličko příznivější. Tam už by mohlo po víkendu být jasno.

Podle slov současného místostarosty Milana Schweigstilla a lídra hnutí Máme rádi Mělník stále nic není jasné. „Držíme se neustále toho, že současná koalice je pevná a drží všech devět mandátů pohromadě. A hledáme k sobě partnera,“ vysvětlil Schweigstill s tím, že některé alternativy a návrhy jsou prostě nepřijatelné. „Trochu jsem už optimista, že některým dochází trpělivost. Rozehráváme to a jednáme, jak to jde, ale výsledek zatím není žádný,“ dodal místostarosta.

To potvrzuje i lídr ANO 2011 Zbyněk Šnajdr, který byl až doposud v zastupitelstvu na opoziční straně. „Stále nic není ukončené. Pořád jednáme na všechny strany, ale žádná dohoda se zatím nerýsuje,“ vysvětluje Šnajdr.

Tomáš Martinec lídr za ODS potvrzuje slova Schweigstilla i Šnajdra, stále všichni jednají. „Nabídka ze strany stávající koalice je pro nás neakceptovatelná. Říkají, my chceme všichni pokračovat i ve stejných funkcích, pojďte nás podpořit. Lituji, ale my jsme dostali od voličů jiný mandát a takto vás podpořit nemůžeme,“ vysvětluje Martinec s tím, že proto, aby podporovali současnou koalici, je voliči určitě nezvolili. Podle vlastních slov by se nemohl svých voličům podívat do očí, kdyby vše zůstalo při starém.

Oproti tomu v Neratovicích už se situace zdá lehce nadějnější. Podle slov vítězného lídra Pavla Šandy z NeraHnutí už předložili konkrétní nabídku druhé straně. „My máme jasnou představu, jak bychom to chtěli, ale ještě čekáme na vyjádření,“ vysvětluje Šanda s tím, že záleží na tom, zda bude odpověď negativní nebo pozitivní. I tak budou dále jednat s ODS i Neratovicemi jinak, potvrdil Pavel Šanda. Vítězné NeraHnutí je připraveno v případě nutnosti jít i do opozice.

Stejný názor má i současná starostka Neratovic Lenka Mrzílková, která stojí v čele hnutí Neratovice jinak. „Do konce týdne bychom měli dostat vyjádření od případných partnerů. V pondělí bychom už měli být moudřejší,“ tvrdí Mrzílková.

Zatímco v Mělníku je variant na utvoření koalice více, v Neratovicích jsou v podstatě jen dvě možnosti. Záleží na tom, komu se podaří získat na svou stranu hnutí s nižším počtem mandátů. Jisté je jen to, že společná koalice nevznikne mezi NeraHnutím a Neratovicemi jinak.

V případě, že by se podařilo vytvořit souznění mezi Neratovice jinak, ODS, Společně pro Neratovice a Volba pro Neratovice, tak by jedenáctičlenná koalice čelila velmi silné opozici ze strany NeraHnutí a jednoho mandátu z SPD.

Počty mandátů

Mělník

4 – Mé Město

4 – ODS

4 – ANO 2011

3 – Máme rádi Mělník

2 – Mělničané

2 – NK a KSČM „Za lepší Mělník“

1 – ČSSD

1 – Spojené síly pro Mělník



Neratovice

8 – NeraHnutí

5 – Neratovice jinak

3 – ODS

2 – Společně pro Neratovice

1 – Volba pro Neratovice

1 – KSČM

1 – SPD