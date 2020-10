Podle Libora Lesáka se v současné době koalice teprve skládá a posty získávají obsazení. Čeká, jaké rezorty budou mít občanští demokraté. Zdůrazňuje přitom, že na řadě oblastí se koaliční partneři shodnou.

„Prvním, na čem se shodneme, je samozřejmě udělat rekonstrukce komunikací v krajské správě,“ řekl. Podle jeho slov bude nutné přesně nastavit, jak budou opravy postupovat a stanovit celkový proces pro výstavbu nových komunikací, které Středočeský kraj potřebuje. „Myslím, že na tom se shodneme všichni. Pak tam je spousta dalších věcí, každý rezort bude upřednostňovat své potřeby,“ poznamenal Libor Lesák, který bude pokračovat v práci středočeského krajského zastupitele už třináctý rok.

„Kandidoval jsem už poněkolikáté. Akorát teď přecházíme z opozice do koalice, opoziční práce je trochu jednodušší, koaliční zabere více času. Ještě záleží na rozdělení funkcí,“ odpověděl na otázku Deníku, zda se nějak zásadně změní jeho život se staronovým mandátem.

Jeho spolustraník v krajském zastupitelstvu, starosta Králova Dvora na Berounsku Petr Vychodil (ODS) má na řadu věcí stejný názor.

Priority kraje

Jak připomněl, s lídrem kandidátky Martinem Kupkou strávil tři měsíce ve volební kampani, kde se zabývali prioritami kraje. „Jsou to především silnice, je třeba nastavit dobré financování pro jejich opravy,“ řekl politik a připomněl, že dalším zásadním tématem v rámci životního prostředí je voda.

„Střední Čechy jsou velký kraj, některé obce nemají vodovod. Pro nás v prstenci kolem Prahy je to banalita a samozřejmost, ale překvapilo nás, kolik obcí vodovod nemá,“ poznamenal Petr Vychodil, které chce využít na krajské úrovni dobré zkušenosti z komunální oblasti.

Královédvorský starosta nepředpokládá, že by se jeho život s rolí krajského zastupitele zásadně změnil. „Byl jsem krajským zastupitelem už v minulém volebním období, na práci starosty to nebylo poznat. Očekávám, že to takzvaně odnese rodinný život,“ řekl ke svému mandátu.

Středočeské zastupitelstvo má pětašedesát křesel, osmnáct mandátů získali v letošních volbách zástupci STAN, šestnáct patří ODS, patnáct ANO, dvanáct České pirátské straně a čtveřice kandidátce Spojenců (TOP 09 + Hlas + Zelení). Naopak zcela vypadli tradiční hráči středočeské politické scény: ČSSD a KSČM.