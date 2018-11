V Obříství byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice

Střední Čechy - Obávat se možnosti drastického omezování pohybu v případě, že nastane smogová situace na úrovni takzvaného stavu regulace (za posledních 12 let se to stalo čtyřikrát), by prozatím neměli Středočeši mířící do Prahy. Po více než roce a půl prací na přípravách regulačního plánu hlavní město projekt spojovaný se jménem radní Jany Plamínkové (STAN) odpískalo.