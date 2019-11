V tomto místě se pojí hlavní tah – autobusové a vlakové nádraží. To ovlivní samotné práce. „Vzhledem k propojení dopravy si nemůžeme dovolit úplnou uzavírku. Stávající lávka tak bude zvednuta a postavena na náhradní piloty vedle. Během stavby nové lávky se tato bude používat. Až se pak nová lávka zprovozní, dojde k úplné likvidaci té staré,“ uvedl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Na dosud nedokončenou Labskou cyklostezku Kostelec nad Labem – Mělník, kterou staví Středočeský kraj směrem od Kel k Mělníku, naváže v příštím roce město Mělník úsekem vedoucím z místa pod cukrovarskou zdí podle řeky nahoru do města, kde se bude trasa dál rozvádět. Stavba by měla probíhat v řadě etap.

Ještě v tomto roce by se práci měly přesunout do Nemocniční ulice. „V tomto místě bude stavba náročnější. Cyklotrasa se zde zařízne do svahu a vybuduje se opěrná stěna tak, aby vedla podél stávající komunikace. Nemocniční ulice je totiž poměrně úzká a směřovat tu cyklodopravu přímo na ní by nebylo dobré řešení,“ dodává místostarosta.

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. Náklady činí zhruba 14,5 milionů korun a přes 13 milionů půjde z dotací.