Šampionem Národní soutěže vín vinařské oblasti Čechy se letos stalo Rulandské bílé 2018, pozdní sběr, z vinice v Chloumku u Mělníka z České zemědělské univerzity v Praze, které bojovalo v Kategorii A – bílá vína suchá a polosuchá. Zemědělská univerzita slavila úspěch navíc vítězstvím v Kategorii G – sekty s.o. s Ryzlinkem rýnským 2017, jakostním šumivým vínem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

„Obhájili jsme titul šampiona z loňského roku, kdy jsme v Kategorii A uspěli s Tramínem červeným 2018, pozdní sběr,“ říká Štěpán Weitosch z Vinařského střediska Mělník. „Jsou to odrůdy, které sem na Mělník patří a daří se jim tu. To je na nich to krásné. Když se dobrá odrůda pěstuje na dobré půdě a tam, kam patří, nese to dobré výsledky,“ dodává s tím, že letošní sezóna zatím vypadá, co se týče úrody, slušně. „Úroda ještě není ve sklepě, ale když se něco nestane, bude velmi dobrá. Deště z poslední doby pomohly, je to úplně jiný rok než dva předchozí,“ potvrzuje Štěpán Weitosch.