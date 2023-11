Nesešly se tam ale všechny děti, které by náhradní pěstounskou péči potřebovaly. Mnoho z nich totiž zatím nemá své pěstouny. A noví žadatelé nejsou.

K řemeslu se zase vrátím. Zedník, který přišel o obě nohy, se nevzdává

„Nemáme vůbec žádné žadatele už tři roky po sobě. Když se někdo přihlásí, má zájem pouze o přechodnou pěstounskou péči," vysvětluje Dana Kotalová z oddělení náhradní rodinné péče.

Ani těchto žadatelů není mnoho, jeden až dva za rok. „Přechodná pěstounská péče znamená dobu jednoho roku. Během ní se snažíme pracovat s biologickou rodinou dítěte. Když se během půl roku nic neděje, vyhledáváme dlouhodobou pěstounskou péči," popisuje systém Kotalová.

Větší zájem je o přechodnou péči

V současné době je v mělnickém správním obvodu dvanáct pěstounů na přechodnou dobu a třicet na dlouhodobou pěstounskou péči.

„To jsou lidé, se kterými spolupracujeme řadu let. Aby byl dostatek pěstounů, muselo by přijít alespoň pět vážných žadatelů. U přechodné péče by stačilo, kdyby někteří naši přechodní pěstouni přehodnotili situaci a vzali si místo jednoho dítěte dvě," dodává a připomíná, že katastroficky chybí pěstouni pro dvě a více dětí.

Ceny města Mělníka získali letos čtyři učitelé. K slavnosti patřil i košt vína

Mnoho je naopak zájemců, kteří by si dítě chtěli osvojit. V současné době jich čeká s nadějí osmnáct. Jenže dětí volných k osvojení je málo. Aby se tak stalo, museli by k tomu dát rodiče souhlas, nebo projevit takový nezájem, který by oprávnil pracovníky úřadu podat návrh na zbavení rodičovské odpovědnosti. A k tomu příliš často nedochází.

Podmínky vedou k dlouhému čekání

U žadatelů o osvojení bývá problémem, když si stanoví podmínky, jak by dítě mělo vypadat. „Všichni chtějí co nejmenší dítě, zdravé, většinového etnika. Stane se tedy, že čekají i několik let," vysvětluje Kotalová.

Další zádrhel může přijít, když dítě časem neodpovídá jejich představám. Může to dospět až k jeho návratu do péče státu. „Bohužel i takové zkušenosti máme, kdy se nám dítě vrátí po čtyřech letech, protože neposlouchá, není vděčné. Děti nejsou věci a nelze je odložit, když vás nebaví. To se snažím zdůrazňovat všem klientům," říká Dana Kotalová s tím, že mnohé osvojené děti mají za sebou smutný příběh odehrávající se už v jejich prenatálním věku. Většinou jde o děti závislých matek, a problémy se tak mohou táhnout i druhou generaci.