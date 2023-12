Největší zájem je tam ovšem o kavkazské jedle, jejichž cena začíná na 399 korunách a stoupá až k 1690 korunám za největší stromy.

Kralupský vánoční strom postoupil do krajského kola. Dáte mu svůj hlas?

Podle tamního prodejce zákazníci vybírají stromy všech velikostí a druhů včetně dvou prémiové kvality, u nichž cena stoupla od loňského roku o stokorunu. „Největší nával čekáme tento víkend, ale pro opozdilce plánujeme mít otevřeno i den před Vánoci," upřesnil prodavač.

O trochu dráž se dají pořídit stromky v Zahradnictví Jelínek v nedalekých Veltrusech. Všechny jsou venku vystavené ve stojáncích, zákazníci mezi nimi procházejí a vybírají. „V nabídce máme jedle od 398 korun, dále pak smrky ztepilé a pichlavé," uvedl majitel zahradnictví Petr Jelínek s tím, že oproti loňsku ceny stouply.

Nejdražší strom v nabídce je kavkazská jedle exkluzivní kvality za tři tisíce korun. Menší kusy stejného druhu stojí od 500 do 1900 korun.

Jak vypadá zimní Mělník a Kokořínsko z oběžné dráhy? Podívejte se

Na Mělníku stejně každý rok nabízejí stromky prodejny se zahradní technikou Hecht a Mountfield. Podle vedoucího mělnické prodejny Hecht Petra Krova ceny vánočních stromků ve srovnání s minulým rokem nestouply. Naopak. „Protože se každým rokem prodá až o několik stovek kusů více, rozhodli jsme se ty největší stromy letos zlevnit," upřesnil. Za kavkazskou jedli loni zaplatil zákazník 799 korun, letos je o padesátikorunu levnější.

Uříznout si vánoční strom sám je na Mělnicku také jednou z legálních možností. Nabízí jí Matěj Sedláček na plantáži ve Vrbně u hřbitova. Za borovici tam zaplatí zákazník 450 korun a za smrček 550 korun. „Je to srovnatelné s cenami ostatních firem tady v okolí. U nás si mohou lidé strom vybrat i uříznout. Kdo se nechce namáhat, nabízíme už uříznuté stromky," potvrdil Sedláček, který má v nabídce okolo pěti tisíc kusů jehličnanů. Otevřeno je tam každý den od 11 do 16 hodin až do 23. prosince.

Ceny stromků u vybraných prodjenců na Mělnicku Zahradnictví Jelínek Veltrusy: od 349 do 2890 korun

Hecht Mělník: od 299 do 749 korun

Mountfield: od 399 do 1499 korun

Tesco Kralupy nad Vltavou: od 299 do 1690 korun

Plantáž Vrbno: od 450 do 550 korun

Vánoční poutákZdroj: Redakce

Příspěvky posílejte na mail vanoce@denik.cz

Svůj příspěvek doplňte o vaše celé jméno a uveďte obec, případně alespoň okres, odkud jste. Děkujeme.