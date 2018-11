Vánoční strom už je domluvený, město jej získá zdarma

Mělník – Mohlo by se zdát, že je na to ještě brzy; opak je však pravdou. Vždyť advent tady je už za měsíc a Vánoce se přiblížily mílovými kroky – a v některých obchodech je už vánoční sortiment takřka říjnovou tradicí.

Na Vánoce se tradičně nepřipravují pouze rodiny a nezdobí jen své byty a domy – do vánoční nálady se v těchto týdnech halí také jednotlivá města a Mělník není žádnou výjimkou. Podle starosty Ctirada Mikeše však bude ale ještě nějakou dobu trvat, než bude ve městě vánoční výzdoba. „Ještě ji nemontujeme – za čtrnáct dní budeme ozdoby rozvěšovat, zhruba to bude měsíc před Vánoci,“ vysvětlil.

Co se týká mělnické vánoční výzdoby, zůstává ve stejném rozsahu jako vloni, podotkl Ctirad Mikeš. „Žádné další rozšíření nebylo, zůstane stejné jako vloni – ale je v pořádku a je vyzkoušené, neměl by být žádný technický problém,“ řekl.

Málokdo si dovede představit Vánoce bez vánočního stromu. V Mělníku jej už mají domluvený. „Máme ho zajištěný, opět to je dar městu, jako každý rok. Na náměstí by měl přijet někdy kolem 23. listopadu, rozsvěcet ho budeme první adventní víkend,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Město navíc získalo 30 tisíc korun, které bude chtít použít na nákup nových ozdob na vánoční stromek. „Peníze budou použité také na součást kulturního programu při rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli,“ vysvětlil starosta.

Některá města však vánoční výzdobu rozšiřují tak, že tu starší umisťují do okrajovějších částí města, kde třeba výzdoba nikdy předtím nebyla. To ale podle Ctirada Mikeše nešlo – stará výzdoba byla podle něj v dezolátním stavu. „Máme pouze tu aktuální výzdobu – a každý rok jsme kupovali od řezbáře figury do Betlému na náměstí – vloni to byla poslední ovečka. Od roku 2017 tak máme úplný Betlém na náměstí v životní velikosti,“ podotkl.

Na první prosincový víkend má Mělník připravenou celou řadu adventních událostí. Rozsvěcení vánoční stromu na náměstí Míru se odehraje 1. prosince od 17 hodin. Na programu je přehlídka mladých vín místních vinařů, hudební a pěvecká vystoupení a předvánoční řemeslný jarmark v regionálním muzeu. Žáci z Mělnického žesťového souboru ZUŠ Mělník zahrají na vystoupení, nebude chybět ani adventní občerstvení. Od 10 do 17 hodin se v sobotu 1. prosince odehrají adventní trhy, na které budete moci vyrazit ještě v neděli od 10 do 17 hodin.

Kromě toho můžete vyrazit na adventní koncert do kostela sv. Petra a Pavla v neděli 2. prosince od 16 hodin. Adventní koncert pořádá římskokatolická farnost – probošství Mělník a město Mělník. Účinkovat bude sopranistka Lucie Silkenová a varhaník Aleš Bárta, na programu je hudba od Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka.

S rozsvěcením stromečku je spojená také Mikulášská nadílka v Rodinném centru Chloumek. Kromě toho, že za dětmi přijde Mikuláš, si budou i něco malého vyrobit – a na konec se odehraje rozsvěcení stromu před budovou centra.

Pokud se Vánoc nemůžete dočkat, můžete již relativně vyrazit na tradiční výstavu českých betlémů do Regionálního muzea Mělník. Na výstavu budete moci zajít již od 15. listopadu – vernisáž se odehraje v tento den od 17 hodin. Součástí výstavu jsou i interaktivní zóny a programy pro školy.