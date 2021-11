V Mělníku se adventní trhy uskuteční, řekla Deníku mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová Benešová. „Nebudeme ale pořádat oficiální rozsvícení vánočního stromu; prostě ho rozsvítíme,“ připomněla opatření směřující k tomu, aby se lidé zbytečně nehromadili. Původně byla hodina H na náměstí Míru ohlášena na sobotních 17.00. Trhy se ale konat mají, i když Mělničtí na proticovidová opatření dbají; dokonce odložili již naplánované vítání občánků. Mluvčí Deník upozornila, že se se ruší adventní jarmark v muzeu, který se měl konat 4. prosince, a také adventní trhy v Nelahozevsi.

Držet se původního programu by rádi zvládli v Neratovicích. Deníku to ve středu řekla asistentka místostarosty Jiřina Kovářová. Na neděli se na náměstí Republiky chystá svatobarborský trh s rozsvícením vánočního stromu za soumraku. „Zatím zrušený není; uskuteční se podle všech pravidel,“ ujistila Kovářová, že organizátoři dohlédnou na to, aby návštěvníkům nehrozilo zvýšené riziko nákazy.

Také v Kralupech nad Vltavou by se plánované akce měly v neděli uskutečnit, i když v omezeném rozsahu, řekla Deníku vedoucí kanceláře starosty Lenka Císlerová. „Rozhodli jsme se pro úspornou variantu se zrušením doprovodného programu,“ konstatovala. Upřesnila, že na Palackého náměstí zůstává v neděli odpoledne jarmark s reprodukovanými hudebními podkresy pro vytvoření atmosféry, rozsvěcení stromu od 17 hodin a pak od 18.30 koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. „Uskuteční se i rozsvěcení stromu v sobotu 27. listopadu v Minicích,“ připomněla. Zde jde o večerní program od 17 hodin, který nabídne stánkový prodej taktéž s reprodukovanou hudbou; na rozsvícení vánočního stromu má dojít v 18 hodin.