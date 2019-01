KRALUPY - Zmatek by mohly způsobit zkoušky poplachových sirén. Vysvětlení totiž následuje, až když tóny utichnou.

Zkouška poplachových sirén, které zní městem sto čtyřicet vteřin v poledne každou první středu v měsíci, může strašit lidi. Na posledním zasedání na to poukázal kralupský zastupitel Arnošt Řenč. Vysvětlení, že jde pouze o akustickou zkoušku varovného systému, totiž následuje, až když sirény utichnou. Bleskový průzkum Mělnického deníku odhalil, že až dvě třetiny lidí nevědí, kdy se zkoušky sirén opakují. Většina dospělých přitom přiznává, že vůbec netuší, jak se liší zkušební tóny od varování před skutečným nebezpečím. Pouze dva lidé z dvaceti věděli, že zkušební tón je nepřerušovaný a výstrahu hlásí tón kolísavý. „Požární poplach je přerušovaný a skončí po minutě,“ řekl sedmdesátiletý muž z Kralup nad Vltavou, který byl dříve dobrovolným hasičem.

Ve chvíli, kdy by sirény hlásily kolísavým tónem nebezpečí, měli by se lidé vrátit do domů, utěsnit okna a pustit si rádio nebo televizi.

Možnost, aby při zkouškách sirén vysvětlení předcházelo tónům, prověřovala kralupská radnice už před časem. „Z celostátního ústředí nám vysvětlili, že by změna nahrávky byla nákladná, a tak bychom si ji museli zaplatit sami,“ řekl na zasedání kralupský místostarosta František Kyllar s tím, že radnice o změně nahrávky uva〜žuje.