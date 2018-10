Ve Velkém Borku je zřejmě rozhodnuto, ve Mšeně se stále jedná

Mělnicko – O nových starostech bude všude definitivně rozhodnuto až na ustavujících zastupitelstvech, která proběhnou na přelomu října a listopadu. Například ale ve Velkém Borku se zdá, že je o novém starostovi jasno. Zvítězilo tu hnutí SNK KOMUNIKACE-OTEVŘENOST_SPOL a nejvíce hlasů v křížkování tu získala lídryně Helena Vavřinová. Z devíti mandátů její hnutí obsadí pět židlí.

„Všechno nasvědčuje, že tomu tak bude, ale definitivně se rozhodne až na ustavujícím zastupitelstvu na přelomu října a listopadu,“ vysvětlila Vavřinová s tím, že ještě do příštího pátku totiž plyne lhůta, kdy se všichni kandidáti v komunálních volbách mohou ohradit proti výsledkům voleb a žádat přepočítání. „Chceme dodržet to, co si řekli voliči,“ dodala.

Čtyři mandáty získalo SNK Velký Borek s lídrem Josefem Procházkou, který je zároveň současným starostou Velkého Borku. Za vítězem voleb zaostávají o necelých tři sta hlasů, přičemž právoplatných voličů má zdejší obec 835.

Oproti tomu ve Mšeně není zdaleka jasno. Podle slov současného starosty Martina Macha koaliční jednání i tady probíhají. „V tuto chvíli jednáme se všemi stranami postupně,“ vysvětlil Mach z hnutí Společně pro Mšensko. Volební účast tu byla ovšem daleko vyšší než ve větších městech na Mělnicku. K urnám přišlo více než jedenapadesát procent voličů.

Z patnácti zastupitelů budou mít největší zastoupení právě Společně pro Mšensko, kteří jako vítězové voleb získali šest mandátů. Ovšem stejné zastoupení bude mít i hnutí Pro Mšeno, nové politické uskupení Patrioti Mšenska získali dvě křesla a poslední židle zbyla pro ODS.

Jediná obec, kde se letos nevolilo, byl Kadlín. Nepodařilo se tu totiž postavit žádnou kandidátku. Od soboty tak v Kadlíně úřaduje správce delegovaný ministerstvem vnitra Rostislav Kubín. Úřední hodiny správce obce pro veřejnost budou i nadále v sídle obecního úřadu ve středu od 13 do 14 hodin. Protože nebyla sestavena žádná kandidátka, obec nemůže hospodařit se svým majetkem. Nový správce v tomto případě musí především zorganizovat nové volby.

Složení zastupitelů pro nové volební období

Velký Borek

SNK KOMUNIKACE_OTEVŘENOST_SPOL – Helena Vavřinová, Romana Bakešová, Karel Fiedler, Petr Dvorný, Pavel Trochta

SNK Velký Borek – Josef Procházka, Vladimír Legner, Hana Císařová, Alice Žežulková



Mšeno

Společně pro Mšensko – Martin Mach, Jiří Guttenberg, Alena Oupická, Hana Nečasová, Tomáš Uher, Martin Kauler

Pro Mšeno – Vendula Šestáková, Jaromír Flígl, Marcela Prieložná, Jiří Guttenberg, Jan Krúpa, David Hanzl

Patrioti Mšenska – Václav Háze, František Šulc

ODS – Jiří Fanta