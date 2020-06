Ve Veltrusech začíná rekonstrukce chodníku

V pondělí 29. června začíná rekonstrukce chodníku kolem chemičky ve Veltrusech, která potrvá až do 30. září 2020. Po celou dobu bude do prostoru staveniště zakázán vstup, což představuje komplikace pro pěší i cyklisty, kteří komunikaci často využívají k dopravě do Kralup nad Vltavou. Využívat lze ale nadále například cest přes Strachov či kolem řeky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Z chodníku budou odstraněny betonové panely a bude položen nový asfaltový povrch. Komunikace bude zrekonstruována v celé délce, to znamená včetně úseku pod viaduktem pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici. Pod viaduktem budou instalována zasakovací zařízení,‟ uvádí město. Špatný stav komunikace vyžadoval opravy už delší dobu. Většina chodníku ovšem patří firmě Unipetrol, s níž Veltrusy vedly v minulých letech řadu jednání. „Na základě opakovaných žádostí města o rekonstrukci se podařilo vyjednat zařazení záměru do investic Unipetrolu na letošní rok,‟ uvádí město. Práce vyjdou na 5 853 700 korun, přičemž se na nich bude město podílet částkou 433 125 korun. Návštěvníci pacientů naléhají, aby omezení v nemocnicích padla Přečíst článek › Jiří Štraub

Autor: Redakce