Co na tom; že nejde o novou věc; u ojetých aut se přece také nikdo nepozastavuje nad tím, že jde o automobil, v němž už se vozil někdo jiný. A v bazarových věcech či nákupech na bleších trzích ostatně někteří lidé mají přímo zálibu. Vrácení věcí „do oběhu“ navíc nejenom šetří peněženku nového vlastníka, ale současně také prospívá planetě: není nutné vyrábět novou věc a současně zatěžovat životní prostředí likvidací té, která už existuje.

Nepotřebné věci, které do nich lidé odložili, re-use centra obvykle nabízejí zájemcům za drobný, spíše symbolický poplatek. Jak to funguje, si mělničtí zájemci budou už záhy moci sami vyzkoušet. Město se v sobotu 6. listopadu dopoledne chystá otevřít nové re-use centrum, které bude fungovat v areálu technických služeb u Labe; na adrese Plavební 735/10.

Přinášet odložené předměty mohou pouze občané města. Pracovníci re-use centra každý přírůstek představí na specializované webové stránce, kde si zájemci mohou vybírat, co by si rádi odnesli, představuje systém fungování I. místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (za STAN; Máme rádi Mělník). „Vy si pak na adrese reuse-center.econit.cz/obec/melnik můžete rezervovat to, co se vám bude líbit – a v otevírací době jen vyzvednout,“ připomněl.

Otevřeno má být vždy v sobotu dopoledne: přesněji osmé do třinácté hodiny.

Co mohou obyvatelé Mělníka nosit do re-use centra:

- Dětské potřeby – kočárky, autosedačky, houpačky; hračky

- Hudební nástroje

- Kancelářské potřeby a vybavení

- Knihy, časopisy

- Kuchyňské nádobí a potřeby

- Nábytek a zahradní nábytek (mimo čalouněného nábytku a matrací)

- Oděvy – dětské oděvy, sportovní oděvy, obuv (nepoškozené a vyprané)

- Pracovní nářadí – zahradní, stavební (ne elektrické); použitelné stavební materiály

- Sportovní potřeby – jízdní kola, koloběžky, lyže, sáňky, posilovací stroje, cvičební nástroje a potřeby

- Tašky a kufry; galanterii – ubrusy, záclony, závěsy, prostírání a podobně (nepoškozené a vyprané)

- Umělecké předměty, dekorace do domácnosti

Zdroj: Městský úřad Mělník