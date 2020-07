Nové nakažené zaznamenala například obec Byšice na Mělnicku. Podle Šalamunové se v tomto případě o ohnisko nejedná. „Pokud je někdo opravdu nakažený, ať už jednotlivec, nebo rodina, a nejde například o výskyt onemocnění v podniku, nemůžeme o ohnisku hovořit. Dotyční zůstávají doma a máme podchycené jejich kontakty,‟ vysvětluje tisková mluvčí s tím, že občané se nemají čeho bát, žádné nebezpečí jim totiž nehrozí.

Jana Poláková, starostka Byšic, ovšem tvrdí, že se v obci začala šířit panika právě kvůli tomu, že lidé nevěděli, jestli se v ní nakažení opravdu nacházejí a případně, v jakém počtu. Vedení Byšic se informaci dozvědělo až jako poslední. Dříve o výskytu nakažených podle Polákové věděli občané, kteří si informaci předali mezi sebou. „Měla jsem desítky mailů a telefonátů, stejně jako místostarostka. Trvalo to týden, než Krajská hygienická stanice informaci zveřejnila, a my se ji dozvěděli oficiálně,‟ popisuje starostka a dodává, že na Krajskou hygienickou stanici volala dva dny, než jí někdo zvedl telefon.

Jana Poláková se posléze spojila s mělnickou pobočkou hygieny, s níž konzultovala, co přesně má napsat na web obce. „Lidé to stejně vědí, ale chtěli jsme, aby existovala nějaká informace ve veřejném prostoru, která by sdělovala něco ve smyslu: Pozor, je tu někdo nakažený, raději si berte třeba roušky, více používejte dezinfekci a podobně. To je podle mě zcela na místě,‟ říká starostka s tím, že obec v takovém případě nedělá nic bez spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí.

Ta se ale podle slov Dany Šalamunové snaží tomu, aby vedení obcí podobné informace na internetu zveřejňovala, zamezit, ačkoliv jim v tomto ohledu nemůže nic nařizovat. „Starostové by si měli uvědomit, že tím, obzvlášť v současné atmosféře, rozdmýchávají paniku,‟ vysvětluje tisková mluvčí. Na druhou stranu poznamenává, že je ovšem hygiena ráda, když si starosta umí situaci v obci uklidnit.

Reakce obyvatel Byšic na výskyt nakažených by podle Šalamunové mohly být o to horší v souvislosti s ohniskem nalezeným minulý týden na ubytovně v Čečelicích. Na začátku tohoto týdne byla potvrzena informace, že nakažených je patnáct a všichni pozitivně testovaní už se nacházejí mimo obec. Posléze se ukázalo, že je jejich zaměstnavatel, Zemědělské družstvo Dřísy, přesunul na ubytovnu v obci Kly, která se nachází zhruba deset kilometrů od Byšic. Tisková mluvčí však místní upozorňuje, že Krajská hygienická stanice má vše pod kontrolou.