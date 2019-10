Největší plánovanou akcí, jež si vyžádá 20 milionů, je přestěhování městské knihovny z vily Karoly v Husově ulici do nových prostor v Domu služeb na náměstí Karla IV. „Tato záležitost se chystala poměrně dlouho. Nyní již máme vybranou firmu. Na realizaci se nově uvolní 18,5 milionů korun, 1,5 milionů má město již delší čas vyhrazeno,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Další soutěž by pak radní měli vypsat na celkové vybavení knihovny. Samotné práce začnou v říjnu, na jaře příštího roku by měly být dokončeny.

Další akcí, na kterou zastupitelstvo uvolnilo peníze, je rekonstrukce Domova Pension v Centru seniorů, a to z důvodu nevyhovujících požárních kritérií. Tato oprava si vyžádá téměř 24 milionů korun. 15 milionů je nachystáno na příští rok, zbytek potom na rozpočet roku 2021.

Na jaře by se měl začít opravovat také most přes vlečku do přístavu v ulici Legionářů, náklady činí 8,2 milionů korun. V nejbližší době pak začne rekonstrukce ulic v Rousovicích. „Počítalo se s tím, že letos budou plynaři pracovat v ulicích Nerudova a Vlasákova, k čemuž nedošlo. Peníze jsme tedy přesunuli na opravu ulic Růžová a Mýtní a na další boční spojky, které tam jsou, a to ve výši 1,4 miliony korun,“ dodává místostarosta.

V příštím roce požádá město také o státní dotaci na regeneraci sídliště Pivovar. Potřebná projektová dokumentace bude stát 751 tisíc korun.