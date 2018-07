Vedoucím táborů dochází s mobily trpělivost

Mělnicko - Mnohé děti si už nedovedou bez chytrého telefonu představit ani jeden den. Pořadatelé letních táborů tak každoročně vymýšlejí programy plné her a sportovních aktivit, které je mají zabavit. Přesto se někteří jejich účastníci vzdávají svého mobilního telefonu jen neradi.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Klára Cvrčková

Táboroví vedoucí na Mělnicku přistupují k otázce mobilních telefonů různě. Někde je smějí děti používat pouze ve vyhrazenou dobu, často během polední pauzy a před večerkou. Jinde ale přistoupili po předchozích špatných zkušenostech k mnohem důraznějšímu kroku a telefony zakázali úplně.

„Letos jsme poprvé oznámili rodičům, že si děti s sebou na tábor mobilní telefony brát nesmějí. A pokud tak neučiní, oddílový vedoucí si je od nich vybere. S dětmi pracujeme po celý rok, jezdíme spolu na různé akce a mobily jsou něco, co nás začalo v poslední době rozčilovat. Proto jsme se rozhodli přejít k tomuto řešení a na táborech je úplně zakázali. Zatím se nám to osvědčilo a stejný postup proto plánujeme i příští rok,“ vysvětlila Martina Voláková, která na začátku července organizovala desetidenní letní tábor Kocourkáč.

Tento tábor pořádá Asociace sportů pro všechny ve Veltrusech a většinu času zde děti tráví v přírodě, kde není elektřina a nemohou si tak ani mobily nabít. Situace se ale podle organizátorky za poslední tři roky změnila a účastníci tábora si začali pro tento účel nosit vlastní powerbanky (přenosné baterie sloužící k nabíjení mobilních telefonů – pozn. redakce).

„Nakonec jsme nějaké telefony u starších dětí viděli. Ale nezabavili jsme je, protože si s nimi nehrály ani nerušily. Myslím, že starší děti umí s chytrými telefony pracovat mnohem lépe a vědí, co si mohou a nemohou dovolit. Problém spíš vidím u žáků čtvrtých až šestých tříd, kteří je neustále vytahují kvůli hraní her,“ dodala Voláková.

Největším pořadatelem letních táborů na Mělnicku jsou domovy dětí a mládeže (DDM). Ani zde se tak nemohli otočit k problematice mobilních telefonů u dětí zády. „Nemůžeme zakázat, aby si děti s sebou mobil braly. Ale rodiče jsou většinou rozumní, a když jim na informačních schůzkách doporučíme, aby jim telefony nedávali, tak si to pohlídají. Je to problém, který vidím spíš u mladších dětí. Ty jsou schopny hned po příjezdu na tábor volat rodičům čtyřikrát až pětkrát za den. To je přitom zcela zbytečné, všichni rodiče mají v případě nutnosti kontakt na vedoucí tábora,“ uvedla Kateřina Viktorová, ředitelka DDM Kralupy nad Vltavou.

Tento názor sdílí i pořadatelé pobytových a výjezdových táborů v Mělníku. „Děti většinou telefony nemají, hodně to ale záleží na jednotlivých vedoucích i konkrétním typu tábora. Nabízíme zde různé tematické tábory jako cyklistický, kreativní nebo rybářský. Pokud jsou tedy děti v přírodě, nemají možnost si telefon nabít nebo vůbec nechytají signál. Naopak se s nimi proto snažíme tvořit dopisy a pohledy, které se už děti často odnaučily psát,“ vyjmenovala některé z připravených aktivit ředitelka Helena Jiráčková z Domu dětí a mládeže Mělník.

Mezi nejčastější důvody užívání telefonů na táborech patří podle aktuálního průzkumu České rady dětí a mládeže (ČRDM) možnost kontaktu s rodiči a kamarády. Pro starší děti ve věku od 16 do 18 let je pak také důležité sdílení zážitků na sociálních sítích a přístup k informacím o tom, co se děje mimo tábor. Více než čtvrtina všech dětí, která si s sebou mobil na tábor vezme, ho má ale primárně pro případ nouze a během dne nechává telefon vypnutý.

V některých případech to jsou ale spíše rodiče, kteří se nedokáží od svých dětí odtrhnout. Vedoucí skautů a skautek Lenka Tomešová si prý ale zatím na moderní technologie na táborech nemůže stěžovat. „Máme tu přibližně pětadvacet dětí od čtvrté do deváté třídy. Všichni se tu většinou navzájem známe a rodiče nám důvěřují. Nepotřebují proto dětem pořád volat nebo je kontrolovat,“ svěřila se Tomešová ze střediska Junák v Kostelci nad Labem.

Opačnou situaci zato museli nedávno řešit organizátoři letního tábora na Mladoboleslavsku. Vedoucím v Bakově nad Jizerou už totiž došla s mobilními telefony trpělivost a ty jsou tak od letošního roku nekompromisně zakázané. „Rodiče dětem neustále průběžně volali, protože se jim stýskalo. Děti pak byly pořád jenom na mobilech a žily jako v jiném světě. Ruší to průběh tábora a situace se každým rokem zhoršuje. Letos jsme se proto rozhodli, že budou všechny mobily na táboře po celých čtrnáct dní zakázané,“ vysvětlil vyhrocenou situaci vedoucí tábora František Ťápal.

Nyní tak budou mít mobily na táboře povolené pouze jeho vedoucí. Těm pak mohou rodiče v případě potřeby zavolat v době poledního klidu, tedy od 13:30 do 14:30 hodin.