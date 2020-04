Velikonoce v době nouzového stavu nebudou takové, na jaké jsme zvyklí. Středisko volného času Domeček Hořovice proto svátky jara zpestřilo výzvou, která je v souladu se všemi vládními nařízeními. Zajíců není nikdy dost, tak zní název výzvy, která se rozšiřuje po celé České republice.

Vzpomínka na svátky

„Našli jsme cestu, jak stmelit lidi a udělat dětem hezkou vzpomínku na Velikonoce,“ vysvětluje ředitelka Domečku Hořovice Vladimíra Šlosarová.

Výzva spočívá, jak už z názvu vyplývá, ve výrobě velikonočních zajíců. Zajíc musí být vystaven na zahradě nebo v okně, a být velký alespoň třicet centimetrů, na použitém materiálu nezáleží.

„Nápad vznikl na našem pracovišti v Lipni, přišly s ním Eva Drbalová a Katka Kellerová. Původně mělo jít o akci v rámci Domečku, aby lidé ve spádových obcích měli o trochu větší chuť Velikonoce slavit,“ komentuje vznik výzvy její hlavní koordinátor Tomáš Klokočník.

Zaječí komisaři sčítají počet velikonočních zajíců v jednotlivých obcích. Ty mezi sebou soupeří, hlavním kritériem je počet obyvatel na jednoho zajíce, aby nebyly znevýhodněny malé obce. Soutěž pokračuje až do 17. dubna. Vítěz získá certifikát a čestný název Zajícov 2020.

Dvanáct set zajíců

Do výzvy se postupně zapojovalo čím dál víc lidí. Stala se masovou, k 7. dubnu se do akce zapojilo sedmdesát obcí, celkový počet už přesáhl hranici dvanácti set zajíců. Nezůstala přitom omezena na berounský okres ani Středočeský kraj. Do výzvy už jsou zapojeny různé obce z devíti dalších krajů.

Existuje rovněž facebooková skupina Zajíců není nikdy dost, která má v současné době více než jedenáct set členů. Ti se chlubí svými originálními výtvory.

Organizátoři akce by od Zeleného čtvrtka rádi spustili čtení Zaječí pohádky jako večerníčku pro děti ve formě předtočených videí. „Autorská práva jsou v jednání, doufáme, že skupinu obohatíme i o čtení,“ dodal Klokočník.

Tomáš Konopásek