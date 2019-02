Velký Borek – Od loňského podzimu pracují velkoborečtí úředníci v provizorních prostorách v bývalé kampeličce. Sídlo obecního úřadu šlo totiž k zemi, aby na jeho místě mohla vyrůst zbrusu nová stavba.

Budova nového velkoboreckého úřadu stojí v těsné blízkosti Volnočásku. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Do ní se úředníci nastěhují pravděpodobně v září letošního roku. Potvrdil to starosta obce Josef Procházka s tím, že stavební práce mají být hotové do poloviny letních prázdnin.

„Firma nám má budovu předat do konce července. Poté bude nutné prostory úřadu kompletně vybavit," vysvětlil starosta.

Na demolici starého a stavbu nového úřadu získal Velký Borek dotaci ve výši bezmála čtyři miliony korun. Obec zaplatí za rekonstrukci několik set tisíc, další peníze investuje do nákupu nábytku, počítačů a nezbytného vybavení úřadu.

Samostatně stojící objekt měl být původně propojen se sousedním volnočasovým centrem. S tímto projektem však obec neuspěla a musela žádost o dotaci rozdělit. A tak zatímco ve Volnočásku se lidé z Velkého Borku a okolí scházejí už tři roky, obecní úřad bude dokončen až za několik měsíců.

Zasedací místnost v patře

Nová budova úřadu je patrová. V přízemí budou kanceláře starosty, sekretářky a účetní. Úplnou novinkou pak bude bezbariérová toaleta pro invalidy. Lidé se sníženou pohyblivostí, například na vozíčku, se bez problémů dostanou i do budovy úřadu. Patro pak bude vyhrazené zasedací místnosti a obecnímu archivu.

Až do zprovoznění nového úřadu mohou místní vyřizovat své záležitosti s úředníky v bývalé kampeličce ve Vrutické ulici číslo 1. Úřední hodiny zůstávají zachovány v běžném rozsahu, tedy v pondělí a ve středu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.