Místem, kam Karel Gott pravidelně s oblibou jezdil, je Ranč Ježkův Mlýn v obci Hoštka nedaleko Štětí. Zde rád relaxoval a společně se svojí rodinou dováděl na koních. Všichni, kteří měli tu čest ho poznat osobně, na něj vzpomínají v tom nejlepším světle.

Karel Gott | Foto: Deník/Jan Sedlák

„S Karlem Gottem jsme strávili mnoho skvělých dní a máme s ním hromadu zážitků. Těžko teď vypíchnout nějaký zásadní. Dovolím si tvrdit, že to u nás měl rád. Dokonce s námi slavil své 75. narozeniny. Byl to velice pokorný člověk s velkou lidskostí. Já osobně nejsem nijak ohromený z celebrit, ale musím říct, že Karel nás úplně dostal svým přístupem k nám i ostatním lidem. Manželce například zpíval písničku, hrál si tady s koňmi. Byl zkrátka úžasný a to samé platí o celé jeho rodině. Bude nám hrozně chybět,“ vzpomíná Vladimír Bihary, prezident Czech Extreme Trail Association Ježkův Mlýn Hoštka.