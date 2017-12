Velvarská zkušenost přispěla ke štědrosti

Velvary – V sále pražského Žofína, který se stal dějištěm dobročinné aukce Nadace VIA, věnovalo sedmatřicet dárců společně částku 633 tisíc korun na program Místo, kde žijeme. Během pár minut. K jejich štědrosti přispěl vyprávěním o velvarských zkušenostech s komunitním projektem starosta města Radim Wolák.

Palác ŽofínFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Místo, kde žijeme spojuje lidi v českých městech a vesnicích, kteří společně upravují veřejná prostranství v českých obcích.



Nadace VIA vznikla před dvaceti lety a za dobu svého působení podpořila téměř čtyři tisíce projektů z peněz dárců, firem a nadací včetně výnosů nadačního jmění.



Při setkání s dárci Velké Vlny, letošní novinky, která je příležitostí pro všechny filantropy, se Wolák snažil vzpomínkami na příběh velvarského rybníku Malvaňáku přispět k tomu, aby se povedlo získat co nejvíce peněz právě pro další běh projektu Místo, kde žijeme. „Město Velvary se zároveň připojilo mezi dárce, aby alespoň malou částkou poděkovalo Nadaci VIA a podílelo se na šíření myšlenek projektu,“ řekl starosta.