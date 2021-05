Většina dětí přišla na čas, ředitel školy Petr Došek ale potvrdil, že zaznamenali i několik opozdilců, kteří nepočítali s dostatečnou časovou rezervou. První dny se ale i takové nedostatky odpouští.

Nyní školáky čeká období prověrek, aby se zjistilo, jaké mají znalosti. „Není to z důvodů klasifikace, děti nemusí mít obavy. Je ale potřeba, aby kantoři prověřili, kde mají žáci rezervy a co je potřeba dohnat nebo zopakovat. Takový problém se například objevil v geometrii, která se dá distančně provádět jen velmi obtížně,“ přiblížil ředitel Došek.

Do konce školního roku však zbývá sotva měsíc a půl. Děti ale dostanou i další šanci dohnat to, co se vlivem distanční výuky nemohly dostatečně naučit. Ty, které budou mít zájem procvičovat si učivo i v létě, mohou navštěvovat chystané příměstské kempy. „Kempy poběží celé léto, budou otevřeny nejen pro naše děti, ale pro kohokoli, kdo se přihlásí. O děti bude kompletně postaráno. Naše paní učitelky rády obětují svou dovolenou. Město Velvary aktivitu podpoří tím, že dětem zaplatí obědy,“ dodal Došek. Kvůli tomu se zde přihlásili i do výzvy ministerstva školství, které by mělo zájemcům dotovat i další dva týdny výuky v létě.

To je ale ještě daleko. Prozatím žáci dochází do školy a absolvují kvůli tomu povinné testy koronavirus. Již od středy zde ale budou testovat přesnými PCR testy, což sníží jejich počet Děti se budou testovat jednou za dva týdny, tedy už jen třikrát do konce školního roku. Škola PCR testy předfinancuje 500 tisíci korunami, přičemž částku by mělo dodatečně ministerstvo proplatit. „Když to počasí dovolí, vysvědčení bychom rádi předávali v přírodě – a bez testování,“ doplnil ředitel.

Na čerstvém vzduchu už nyní probíhá i část výuky. Ty předměty, které to umožňují, absolvují děti v prostoru školního dvora či hřiště.