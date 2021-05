Větší klid v okolí přístavu má Mělnickým přinést novější lokomotiva na vlečce

/FOTOGALERIE/ O něco většího klidu by se měli dočkat lidé, kteří bydlí, pracují nebo se častěji pohybují v okolí mělnického přístavu. Slíbil to - či přinejmenším naznačil - Tomáš Tóth; předseda představenstva společnosti ČD Cargo, která jakožto dceřiná firma Českých drah je největším nákladním dopravcem v České republice. A podle jeho slov se lze těšit na to, že na přístavní vlečce budou méně dunět mašiny.

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník - dokončená stavba. | Foto: archiv Swietelsky Rail

Tóth na twitteru informoval o pondělní schůzce se zástupci města, Českých přístavů, Středočeského kraje i ministerstva dopravy, která byla věnována právě klukovým limitům. Právě v této souvislosti má Tóth pro Mělník a jeho obyvatele příznivý vzkaz. „Nasazením další modernizované lokomotivy pomůžeme odhlučnit provoz na přístavní vlečce,“ uvedl. Dnes jsem se v Mělníce sešel se zástupci města, @StredoceskyK, @min_dopravy a Českých přístavů. Jednalo se o hlukových limitech. Nasazením další modernizované lokomotivy pomůžeme odhlučnit provoz na přístavní vlečce. #Česképřístavy pic.twitter.com/StoU1eVgRc — Tomáš Tóth (@toth_cdc) May 10, 2021 Právě síť železničních vleček je jednou z klíčových součástí mělnického říčního přístavu. Ten je totiž významným překladištěm: křižovatkou nákladní dopravy lodní, silniční – i právě železniční. Na sklonku loňského roku zde došlo na prodloužení tří vlečkových kolejí v rámci rozsáhlého projektu ekologizace kontejnerového terminálu. České přehrady lákají na výletní plavby. Na lodní bar ale kvůli covidu zapomeňte Přečíst článek › Budovaly se však i další koleje: jako pevná jeřábová dráha pro tiché portálové jeřáby na elektrický pohon. Součástí stavební akce za 190 milionů korun, jež získala podporu z evropských fondů, se stala i dostavba skladovacích a manipulačních ploch.